Nghệ An: Nhiều tuyến đường “nát như tương”

Ghi nhận của PV cho thấy các tuyến đường: D3; Nguyễn Chí Thanh; Nguyễn Trường Tộ tại phường Vinh Hưng (Nghệ An) xuống cấp nặng, rất nhiều ổ gà, ổ voi xuất hiện, bong tróc, tạo thành một hố sâu. Việc mặt đường hư hỏng đã khiến các phương tiện tham gia giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn.

Tuyến đường D3 đã "nát như tương".

Ông Nguyễn Văn Hà, phường Vinh Hưng cho biết: "Nhà tôi ở gần đường D3, khu vực này có nhiều điểm bị xuống cấp, hư hỏng nặng, mặt đường bị bong tróc... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là vào ban đêm".

Đường Nguyễn Chí Thanh cũng đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Anh Tiến, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vinh Hưng xác nhận việc tuyến đường D3 bị bong tróc, xuống cấp nặng là có thật. Chủ đầu tư là UBND Thành phố Vinh (cũ), ngày 15/9/2025 mới có quyết định bàn giao cho UBND phường Vinh Hưng quản lý, hiện nay đang chuyển giao hồ sơ, chưa bàn giao về khối lượng, chất lượng. Bên cạnh đó, các tuyến đường khác hiện nay đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa có nguồn để sửa chữa và nâng cấp.

Đường Nguyễn Trường Tộ xuất hiện nhiều ổ gà, mặt đường bong tróc.

Cũng trên địa bàn, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông dài 1,3 km tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, hiện nay cũng xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, chi chít ô gà, ổ voi, lòng đường “nát như tương” không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

Tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông qua lại khá đông đúc, nhưng việc nâng cấp, sửa chữa rất chậm.

