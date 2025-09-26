Food tour mùa thu ở Huế ăn gì cho trọn vẹn tinh hoa ẩm thực?

Không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thơ mộng và nhịp sống trầm lắng, Huế vào mùa thu còn níu chân du khách bằng những món ăn đậm chất cố đô. Tiết trời se lạnh, mưa phùn rải rác là thời điểm lý tưởng để thực hiện một hành trình food tour quanh phố phường Huế, vừa thưởng thức ẩm thực, vừa cảm nhận trọn vẹn nhịp sống dịu dàng nơi đây.

Bún bò Huế – món ăn biểu tượng

Nhắc đến Huế, bún bò là món ăn đầu tiên được nhiều du khách tìm đến. Khác với bún bò ở các vùng miền khác, bún bò Huế gây thương nhớ bởi vị cay nồng, đậm đà của mắm ruốc và nước dùng thơm lừng.

Ảnh Baovanhoa

Một tô bún đầy đủ gồm sợi bún to, thịt bò tái, gân bò, chả cua và tiết heo, thêm chút ớt sa tế đỏ rực. Vào những ngày mưa thu, thưởng thức bát bún nóng hổi, nghi ngút khói mang đến cảm giác ấm áp và hài lòng khó tả.

Địa chỉ gợi ý:

Bún bò O Cương Chú Điệp, 11 Nguyễn Du, TP. Huế – Giá: 50.000 – 60.000 đồng/tô

Bún bò Bà Tuyết, 45 Trần Hưng Đạo, TP. Huế – Giá: 45.000 – 55.000 đồng/tô

Bánh truyền thống – tinh hoa cố đô

Ẩm thực Huế nổi bật với nhiều loại bánh dân dã nhưng tinh tế: bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc. Những chiếc bánh nhỏ xinh, được bày trên mẹt lá chuối, chấm kèm nước mắm pha cay nồng, khiến du khách vừa thanh tao vừa đậm đà. Mỗi chiếc bánh là sự khéo léo, công phu của người Huế, đồng thời phản ánh nét văn hóa lâu đời.

Ảnh Visit Hue

Địa chỉ gợi ý:

Bánh bèo Bà Đỏ, 28 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Huế – Giá: 10.000 – 15.000 đồng/đĩa

Bánh nậm lọc Cung An, 12 Phan Chu Trinh, TP. Huế – Giá: 15.000 – 20.000 đồng/đĩa

Chè Huế – ngọt ngào mùa thu

Huế được mệnh danh là “thiên đường của chè”. Dạo quanh phố Huế, du khách dễ dàng bắt gặp những gánh chè rong hay quán chè nhỏ trong ngõ hẻm.

Ảnh daivietourist

Mỗi loại chè mang hương vị riêng: chè bắp, chè hạt sen thanh ngọt, chè khoai tía dẻo bùi hay chè bột lọc heo quay đặc trưng. Một cốc chè ấm áp trong cái se lạnh của mùa thu là trải nghiệm khó quên.

Địa chỉ gợi ý:

Chè Hẻm, 23 Hùng Vương, TP. Huế – Giá: 15.000 – 25.000 đồng/cốc

Chè Cung An, 12 Phan Chu Trinh, TP. Huế – Giá: 20.000 – 30.000 đồng/cốc

Ốc hút – đặc sản mùa mưa

Huế mùa thu gắn liền với các quán ốc bình dân. Món ốc hút phổ biến với mắm gừng cay nồng, ốc được xào cùng sả, ớt tạo hương vị đậm đà. Du khách vừa thổi vừa thưởng thức ốc nóng hổi trong tiếng mưa lất phất sẽ cảm nhận trọn vẹn “chất Huế”.

Ảnh Internet

Địa chỉ gợi ý:

Ốc Kiệt 17, 17 Nguyễn Huệ, TP. Huế – Giá: 30.000 – 50.000 đồng/tô

Ốc Hương, 10 Lê Lợi, TP. Huế – Giá: 35.000 – 55.000 đồng/tô

Những món ăn khác đáng thử

Ngoài các món nổi bật, Huế mùa thu còn nhiều lựa chọn khác: bánh ép, bánh canh, xôi hon, thịt luộc mắm tôm chua, bún nghệ, bún hến… Mỗi món đều mang dấu ấn riêng, thể hiện sự sáng tạo trong chế biến.

Ảnh luhanhvietnam

Du khách có thể dễ dàng thực hiện một food tour trong ngày với chi phí hợp lý, thưởng thức trọn vẹn tinh hoa ẩm thực cố đô.

Ẩm thực Huế mùa thu không chỉ là hành trình khám phá vị giác, mà còn là cách để du khách cảm nhận nhịp sống chậm rãi, tinh tế của mảnh đất cố đô. Một chút cay nồng, một chút ngọt ngào, một chút dân dã – tất cả hòa quyện tạo nên bức tranh ẩm thực đặc trưng, khiến du khách mê mẩn từng hương vị.

Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn