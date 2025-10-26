Đại hội bất thường FLC: Thêm 2 sếp từ chức, sắp bàn xử lý các vấn đề tồn tại

Biển hiệu của Tập đoàn FLC trước đây ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC mới đây đã ra thông báo họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần hai diễn ra vào ngày 11-11 tới tại Hà Nội.

FLC kiện toàn nhân sự cấp cao

Tại đại hội, ban lãnh đạo FLC sẽ trình tờ trình miễn nhiệm ba thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung hai thành viên mới cho nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Danh sách ba thành viên HĐQT sẽ trình miễn nhiệm lần này gồm: ông Lê Bá Nguyên, ông Nguyễn Chí Công và ông Đỗ Mạnh Hùng. Thời điểm có hiệu lực sẽ kể từ ngày được đại hội chấp thuận việc miễn nhiệm.

Ngoài ra, đại hội còn tiến hành miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Xuân Hòa.

Trước đó, công ty đã nhận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Bá Nguyên ngày 4-12-2024 với lý do không thể thu xếp thời gian tham gia điều hành. Ông Nguyên từng là chủ tịch HĐQT, đồng thời là anh vợ của cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết.

Việc miễn nhiệm ông Nguyên đặt ra từ lần đại hội bất thường diễn ra hồi tháng 8-2025 nhưng do không đủ tỉ lệ cổ đông tham dự theo quy định nên bất thành.

Sau đó, đến ngày 20-10 vừa qua, FLC tiếp tục nhận đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT khác là ông Nguyễn Chí Công và ông Đỗ Mạnh Hùng, cũng với lý do tương tự.

Hiện HĐQT FLC chỉ còn 2/5 thành viên, gồm chủ tịch Vũ Anh Tuân và thành viên Nguyễn Thanh Tùng. Ông Tùng cũng vừa chính thức thay ông Công đảm nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị công ty, có hiệu lực từ ngày 20-10.

Lần tới, sau khi đại hội bầu bổ sung, HĐQT nhiệm kỳ mới dự kiến có bốn thành viên.

Ngoài việc kiện toàn nhân sự, FLC cũng dự kiến báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Đồng thời thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của tập đoàn. Ngoài ra, FLC còn tính sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Cổ phiếu và tình hình kinh doanh FLC ra sao?

Việc công bố báo cáo tài chính của FLC cập nhật gần đây nhất, cũng rơi vào khoảng quý 3-2022. Do vậy, việc tiếp cận tình hình tài chính thể hiện trên báo cáo mới nhất chưa có.

Theo đó, FLC cho biết chưa thể công bố các báo cáo tài chính kiểm toán theo quy định do chưa đạt được sự thống nhất với đơn vị kiểm toán UHY về ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31-12-2021. Tập đoàn FLC chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022, 2023 và 2024.

"Trong tình hình khó khăn sau khi xảy ra các biến cố, FLC luôn nỗ lực khắc phục hạn chế, dần đi vào hoạt động ổn định. Việc thực hiện công bố thông tin cũng đang được tích cực khắc phục", FLC giải trình.

Do không tiếp cận được báo cáo tài chính nên nhiều cổ đông chưa rõ tình hình kinh doanh được cải thiện hay không. Song gần đây, có thể thấy bắt đầu khởi động lại một số dự án, trong đó có dự án Hausman Premium Residences ở phía tây Hà Nội.

Ngoài ra tại đại hội đồng cổ đông bất thường Bamboo Airways sáng 25-9, Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành hãng hàng không này.

Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới.

Do đó, ông đã đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways. Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways đã báo cáo đại hội đồng cổ đông kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư cho Tập đoàn FLC.

Tập đoàn FLC hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, đầu tư tài chính và hàng không. Doanh nghiệp từng phát triển một số quần thể nghỉ dưỡng và khách sạn quy mô lớn tại Quy Nhơn, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh, góp phần định hình thương hiệu FLC trên thị trường du lịch - bất động sản cao cấp. Tuy nhiên, sau khi ông Trịnh Văn Quyết - cựu chủ tịch HĐQT FLC - bị bắt vào năm 2022, tập đoàn rơi vào giai đoạn khó khăn kéo dài, đồng thời liên tục biến động về nhân sự.

