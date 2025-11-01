FLC có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết đã trở lại thương trường?

Trụ sở Tập đoàn FLC - Ảnh tư liệu: NAM TRẦN

Tập đoàn FLC vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục trạng thái chứng khoán của cổ phiếu FLC.

Theo FLC, tập đoàn đã tích cực phối hợp với đơn vị kiểm toán nhằm hoàn thiện các báo cáo tài chính. Tuy nhiên đến nay hai bên vẫn chưa thống nhất được ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021.

Việc này khiến FLC chưa thể phát hành báo cáo kiểm toán cho các năm 2021, 2022, 2023, 2024, cũng như báo cáo soát xét bán niên 2025, dẫn đến việc không thể công bố thông tin đúng hạn theo quy định.

Do chưa có biện pháp khắc phục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu FLC tiếp tục bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM.

Tình trạng chậm công bố báo cáo tài chính cũng khiến tập đoàn chưa thể tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn quy định.

FLC cho biết nỗ lực, chủ động, cầu thị và quyết tâm khắc phục khó khăn, từng bước đưa hoạt động của tập đoàn vào trạng thái ổn định, bền vững. Ngay khi hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán, tập đoàn sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Sau biến cố cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị bắt vì tội thao túng thị trường chứng khoán đầu năm 2022, Tập đoàn FLC cũng như cổ phiếu của doanh nghiệp rơi vào cảnh khó khăn.

Khi buộc phải rời sàn HoSE, hơn 709 triệu cổ phiếu FLC được lên kế hoạch giao dịch trên UPCoM vào tháng 3-2023 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 3.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên sau đó từ ngày 3-3, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đình chỉ giao dịch cổ phiếu này.

Trong một diễn biến có liên quan, FLC đã ra thông báo họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần hai diễn ra vào ngày 11-11 tới tại Hà Nội.

Tại đại hội, ban lãnh đạo FLC sẽ trình miễn nhiệm ba thành viên hội đồng quản trị và bầu bổ sung hai thành viên mới cho nhiệm kỳ 2021- 2026.

Danh sách ba thành viên hội đồng quản trị sẽ trình miễn nhiệm lần này gồm ông Lê Bá Nguyên, ông Nguyễn Chí Công và ông Đỗ Mạnh Hùng. Thời điểm có hiệu lực sẽ kể từ ngày được đại hội chấp thuận việc miễn nhiệm.

Trước đó công ty đã nhận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Bá Nguyên ngày 4-12-2024, với lý do không thể thu xếp thời gian tham gia điều hành. Ông Nguyên từng là Chủ tịch hội đồng quản trị, là anh vợ của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết.

Ông Trịnh Văn Quyết trở lại thương trường? Những diễn biến mới tại Tập đoàn FLC diễn ra trong bối cảnh ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch hội đồng quản trị FLC - chính thức hoàn tất các nghĩa vụ thi hành án. Đại diện Bộ Tư pháp cho biết đến thời điểm hiện tại, ông Quyết đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền theo bản án, bao gồm cả các nghĩa vụ bồi thường liên đới cùng các bị cáo khác. Sự trở lại của ông Trịnh Văn Quyết cùng các động thái mới từ FLC đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư, trong bối cảnh doanh nghiệp này nỗ lực khắc phục tồn đọng về tài chính và minh bạch hoạt động trở lại trên thị trường chứng khoán.

