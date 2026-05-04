Xử lý 2 trường hợp sử dụng Facebook xúc phạm uy tín của lực lượng Công an

Các trường hợp có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook để bình luận lời lẽ khiếm nhã, tiêu cực, công kích, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an trên không gian mạng.

Qua phối hợp xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an xã Tân Minh, Công an đặc khu Cát Hải đã xác định 2 tài khoản Facebook cá nhân do P.X.C (sinh năm1974, trú tại xã Tân Minh, Hải Phòng) và H.V.C (sinh năm 1982, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) sử dụng và đã triệu tập các đối tượng lên trụ sở để làm việc.

Kết quả xác minh cho thấy: Các đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook để bình luận trên bài viết của Báo An ninh Hải Phòng với nội dung tiêu cực, công kích, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an. Hành vi trên có dấu hiệu vi phạm Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Hiện nay, các đơn vị chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Qua sự việc trên, Công an thành phố khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, kiểm chứng thông tin trên mạng xã hội, không bình luận, chia sẻ các nội dung chưa được xác thực, tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Tác giả: Quỳnh Nga(t/h)

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn