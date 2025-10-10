EVN chính thức thử nghiệm giá điện mới trên giấy, chi tiết biểu giá?

Ngày 10-10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Bộ Công Thương đồng ý phương án triển khai áp dụng thử nghiệm giá bán lẻ điện 2 thành phần (gồm giá công suất và giá điện năng) trên giấy từ tháng 10-2025.

Đối tượng áp dụng là các nhóm khách hàng sản xuất do EVN và các đơn vị thành viên bán lẻ trực tiếp, có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh/tháng trở lên (tính trung bình 12 tháng gần nhất).

Việc triển khai thử nghiệm tính toán trên giấy với số liệu thực tế nhằm tiến tới triển khai thực hiện chủ trương áp dụng giá điện 2 thành phần đã được quy định trong Điều 50 Luật Điện lực (sửa đổi) năm 2024.

Điều này từng bước thay thế các biểu giá điện một thành phần trong cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hiện nay, đảm bảo phù hợp điều kiện hạ tầng kỹ thuật của ngành Điện, các vấn đề pháp lý cũng như mức độ thích nghi với biểu giá mới của hộ tiêu dùng.

Chi tiết biểu giá thử nghiệm giá bán điện 2 thành phần

Đối với nhóm khách hàng sản xuất được lựa chọn tham gia thí điểm trên giấy, áp dụng biểu giá thử nghiệm như sau:

Biểu giá thử nghiệm giá bán điện 2 thành phần

Kể từ tháng 10-2025, các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực sẽ thực hiện gửi Thông báo kết quả tính toán tiền điện thử nghiệm trên giấy theo giá bán điện 2 thành phần cho khách hàng thuộc đối tượng thử nghiệm, trong đó có so sánh về tiền điện theo biểu giá điện một thành phần hiện hành và tiền điện theo giá điện 2 thành phần.

EVN lưu ý rõ đây mới chỉ là hoạt động thử nghiệm và tính toán trên giấy, chưa áp dụng trên hóa đơn tiền điện thực tế trong thời gian thử nghiệm.

Giá điện 2 thành phần là giá điện bao gồm giá công suất sử dụng lớn nhất và giá điện năng. Tiền điện mà người tiêu dùng phải thanh toán sẽ bao gồm 2 phần: Phần trả cho công suất sử dụng thể hiện chi phí cố định của quá trình cung ứng điện và phần trả cho điện năng tiêu dùng phản ánh chi phí biến đổi phát sinh theo mức sử dụng điện thực tế của khách hàng. Theo EVN, với nguyên tắc xây dựng như vậy nên giá điện 2 thành phần là thông điệp hữu hiệu cho khách hàng sử dụng điện luôn quan tâm đến chế độ sử dụng điện, nếu với cùng sản lượng tiêu dùng như nhau nhưng khách hàng giảm được công suất sử dụng (Pmax) thì tiền điện sẽ giảm và cũng giúp ngành điện giảm được công suất mang tải cực đại của hệ thống điện, góp phần vận hành hệ thống điện hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí đầu tư và sử dụng hợp lý nguồn lực xã hội.

Tác giả: Lê Thúy

Nguồn tin: Báo Người lao động