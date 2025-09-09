Áp dụng giá điện 2 thành phần cho nhóm khách hàng sử dụng điện lớn từ đầu năm 2026

EVN đề xuất trước mắt xem xét đối tượng áp dụng là khách hàng tiêu thụ điện từ 200.000 kWh/tháng trở lên. Ảnh minh hoạ



Triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục đẩy nhanh áp dụng giá điện 2 thành phần, đã được quy định trong Điều 50 Luật Điện lực (sửa đổi) năm 2024 và Nghị định số 146/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo báo cáo của Cục Điện lực, giá điện 2 thành phần là cơ cấu giá phải trả cho công suất đăng ký sử dụng và điện năng thực tế sử dụng. Đây là điểm khác biệt so với cơ chế giá hiện nay là bán theo một thành phần điện năng tiêu dùng, tức là tính theo lượng điện năng thực tế sử dụng. Việc áp dụng cách tính giá điện theo bậc thang như hiện nay mới chỉ phản ánh lượng điện năng tiêu thụ là chính và chưa đúng bản chất của giá bán điện cho từng đối tượng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất trước mắt chỉ xem xét đối tượng áp dụng là khách hàng sản xuất lớn, có sản lượng tiêu thụ điện từ 200.000 kWh/tháng trở lên đấu nối cấp điện áp từ 22 kV trở lên (là tệp khách hàng được áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp - DPPA theo quy định), chưa áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt do phải đầu tư thay thế toàn bộ hệ thống công tơ đo đếm.

Việc nghiên cứu, chuyển đổi cơ chế giá bán lẻ điện từ 1 thành phần (theo điện năng sử dụng) sang giá bán lẻ điện 2 thành phần (theo giá công suất và giá điện năng) là cần thiết, phù hợp, để thu đúng, thu đủ chi phí của ngành điện (bao gồm chi phí sử dụng hạ tầng ngành điện và chi phí điện năng).

Điều này tạo ra sự minh bạch, công bằng giữa các khách hàng sử dụng điện. Tuy nhiên, đây là phương pháp chưa từng được áp dụng ở Việt Nam, sẽ làm thay đổi căn bản ngành điện và giá bán điện, nên cần thời gian nghiên cứu, xây dựng và đánh giá tác động cụ thể, kỹ lưỡng.

Bộ Công Thương họp với các đơn vị về giá điện hai thành phần chiều 3-9. Ảnh: Đình Dũng



Làm việc với các đơn vị về cơ chế giá điện 2 thành phần (giá công suất và giá điện năng) theo quy định của Luật Điện lực, Bộ trưởng Bộ Công Thương thống nhất trước mắt áp dụng cho nhóm khách hàng có sản lượng sử dụng điện lớn, bắt đầu từ ngày 1-1-2026.

Cục Điện lực chủ trì phối hợp với EVN và các đơn vị liên quan rà soát hoàn thiện đề án giá điện 2 thành phần một cách khoa học, khả thi, có học hỏi kinh nghiệm của thế giới trình lãnh đạo Bộ và cơ quan có thẩm quyền trước ngày 15-10; đánh giá tác động của đề án, cung cấp thông tin đầy đủ, báo cáo Chính phủ.

EVN giữ vai trò chủ công, đề xuất phương pháp xây dựng khung giá, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ, tính hết chi phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh điện, bao gồm cả chi phí truyền tải.

Từ nay đến 31-12, sẽ chạy song song hai hóa đơn, một theo cơ chế hiện nay để thanh toán thực tế, một theo cơ chế hai thành phần để khách hàng tham khảo và tự điều chỉnh.

Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: hanoimoi.vn