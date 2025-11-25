Em gái Đặng Văn Lâm gây sốt vì cao gần bằng anh trai

Tối 23/11, sau trận CLB Ninh Bình thắng CLB Hải Phòng 2-1 trên sân Lạch Tray, khoảnh khắc Đặng Văn Lâm chụp ảnh cùng vợ Bùi Thị Yến Xuân, con trai và em gái Đặng Thanh Giang nhanh chóng gây sốt. Nhiều dân mạng khen ngợi “cả nhà đều đẹp”, “visual mạnh trong cùng khung hình”, “gia đình gen trội”.

Đáng chú ý, em gái Đặng Văn Lâm nổi bật với chiều cao ấn tượng, không kém cạnh khi đứng gần anh trai. Diện váy ngắn theo phong cách khỏe khoắn, cô nàng khoe đôi chân dài thẳng tắp, thon gọn.

Đặng Thanh Giang gây chú ý khi cao gần bằng anh trai. Ảnh: @yenxuan24.

Mang hai dòng máu Việt - Nga, Thanh Giang có gương mặt nhỏ nhắn, vẻ đẹp lai Tây cuốn hút. Bước sang tuổi 18, em gái Văn Lâm từng công khai mình cao 1,77 m ở phần giới thiệu trang Instagram. Hiện tại, cô đã bỏ phần thông tin này, khiến người theo dõi dự đoán cô đã cao thêm, xấp xỉ 1,80 m.

Vài năm gần đây, Thanh Giang cùng gia đình từ Nga trở về Việt Nam sinh sống. Cô mới tốt nghiệp cấp 3 tại Vũng Tàu trong năm nay. Nhờ vẻ ngoài thanh tú, em út thủ thành tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, hút gần 23.000 lượt theo dõi.

Ba anh em Đặng Văn Lâm, Đặng Văn Mạnh và Đặng Thanh Giang đều có chiều cao nổi bật. Cao nhất là Đặng Văn Lâm (1,88 m) - một trong những thủ môn có hình thể tốt nhất nhì tuyển Việt Nam. Trong khi đó, em trai Đặng Văn Mạnh (sinh năm 1997) cũng nhận nhiều lời khen thân hình cao ráo, dù không được tiết lộ chiều cao cụ thể.

Thời gian qua, thủ thành Văn Lâm dành nhiều thời gian cho gia đình, nhất là khi anh và bà xã Yến Xuân vừa đón con trai đầu lòng vào tháng 2. Hậu sinh con đầu lòng, Yến Xuân nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, quyến rũ. Hai vợ chồng thường xuyên tập luyện cùng nhau ở phòng gym. Hiện gia đình sinh sống ở Hà Nội.

Nhan sắc nổi bật của em gái Đặng Văn Lâm ở tuổi 18. Ảnh: @liubovdang.

Tác giả: Ngân Anh

Nguồn tin: znews.vn