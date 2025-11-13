Hình ảnh Đen Vâu nắm tay Hoàng Thùy Linh gây sốt

Tối 12/11, clip ghi lại khoảnh khắc Đen Vâu nắm tay Hoàng Thùy Linh "gây sốt" trên mạng xã hội. Theo đó, cả hai vừa góp mặt trong một concert tại Quảng Ninh. Bộ đôi diện trang phục đồng điệu và trình diễn ca khúc Vị nhà. Trên sân khấu, Đen Vâu nắm chặt tay Hoàng Thùy Linh. Cả hai còn thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ dành cho nhau.

Dưới hàng ghế, khán giả nhiều lần reo hò, phấn khích khi Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh nắm tay. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ đứng trên sân khấu ở Quảng Ninh, cô có cảm giác như trở về nhà.

Đen Vâu nắm tay Hoàng Thùy Linh trên sân khấu ở Quảng Ninh.

Thời gian qua, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu nhiều lần xuất hiện chung trong các sự kiện, sân khấu. Họ cũng thoải mái khi chia sẻ những hình ảnh chụp chung.

Cuối tháng 8, Hoàng Thùy Linh đăng tải ảnh đứng cạnh Đen Vâu tại một sự kiện ở Hà Nội. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ gửi lời chúc phúc tới cặp ca sĩ - rapper.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, tài khoản Đen Vâu FC để lại lời chúc mừng sinh nhật Hoàng Thùy Linh. Sau đó, nữ ca sĩ phản hồi: "Xin cảm ơn Đồng Âm nha. Mình cũng là một Đồng Âm". Đồng Âm là fandom của Đen Vâu.

Cả hai vướng tin hẹn hò, sinh con nhưng chưa bao giờ lên tiếng xác nhận. Vào tháng 1/2023, Đen Vâu có bài viết trên trang cá nhân. “Từ trước đến giờ Đen không nhắc nhiều về gia đình và chuyện cá nhân bởi muốn đời sống âm nhạc chỉ gói gọn xung quanh những giai điệu và lời hát. Sự việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt những chuyện vui, có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người, Đen hứa là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật khi đã suy nghĩ thấu đáo. Hiện tại, tôi dồn hết sức cho công việc để đền đáp sự ủng hộ của khán giả”, rapper nói.

Bộ đôi từng hợp tác trong nhiều sản phẩm âm nhạc. Miền đất hứa là MV gần nhất đánh dấu sự kết hợp giữa cả hai. Trước đó, họ có Gieo quẻ, Làm gì phải hốt.

