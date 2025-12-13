Chi tiết phá án đường dây ma túy xuyên quốc gia, giao dịch 1.500 tỉ đồng

Lãnh đạo ban chuyên án kiểm tra vật chứng ma túy - Ảnh: BCA

Cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phát hiện dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm, do các đối tượng bị truy nã quốc tế cầm đầu, điều hành từ nước ngoài.

Trước tình hình đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, C04 đã xác lập chuyên án 1025C, huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Công an TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Chi cục Hải quan khu vực 2 - TP.HCM và lực lượng chức năng của nước bạn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Một tháng bóc tách đường dây ma túy hoạt động tinh vi

Với bản lĩnh, mưu trí và kiên trì của lực lượng trinh sát, chỉ trong hơn một tháng ban chuyên án đã dựng được toàn bộ sơ đồ tổ chức, vai trò từng mắt xích trong đường dây.

Cầm đầu là các đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, chỉ đạo đường dây qua mạng xã hội, điều hành tuyến vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Chúng thiết lập quy trình vận chuyển nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều công đoạn khác nhau, mỗi công đoạn có sự tham gia, giúp sức của nhiều đối tượng, trong đó có cả đối tượng truy nã, truy tìm.

Ma túy được đưa về các kho bí mật ở nước ngoài, sau đó ngụy trang vận chuyển bằng ô tô đến khu vực sát biên giới Việt Nam. Từ đây, hàng được đưa qua đường tiểu ngạch, tập kết quanh khu vực các cột mốc quốc gia.

Khi vào nội địa, tên "trùm" chỉ đạo đàn em thuê xe tự lái, nhận hàng vào rạng sáng hoặc đêm muộn, thời điểm ít người qua lại để tránh bị phát hiện. Đi trước mỗi chuyến hàng luôn có xe cảnh giới, sẵn sàng báo động để "cắt đuôi" lực lượng chức năng hoặc bỏ hàng, giữ an toàn.

Cùng lúc đó, chúng thuê hai kho hàng lớn tại TP.HCM để cất giấu, chia nhỏ và tổ chức phân phối xuống các "chân rết" tiêu thụ tại TP và các tỉnh phía Nam.

Xác định thời cơ phá án và được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, sáng 10-12, ban chuyên án quyết định chọn một mắt xích quan trọng trong đường dây tại Việt Nam làm khâu đột phá.

Nhiều mũi tấn công, triệt phá đường dây ma túy nguy hiểm

Tại kho ở khu phố Ngãi Thắng, phường Đông Hòa, TP.HCM, ban chuyên án bắt quả tang 3 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 93kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin.

Mũi tấn công thứ hai ập vào kho hàng ở đường Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh, TP.HCM, qua đó bắt giữ 2 đối tượng; thu giữ 43kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng "nước vui".

Ngay sau hai mũi tấn công đầu tiên, đồng loạt 4 tổ công tác ở nước ngoài và 20 tổ ở trong nước với gần 200 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng nước bạn đồng loạt đột nhập, khống chế, bắt giữ các đối tượng khác trong đường dây tội phạm.

Cụ thể, tại nước ngoài, lực lượng phối hợp bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có 2 người nước ngoài; khám xét 3 địa điểm, thu giữ khoảng 38kg ma túy các loại, nhiều dung dịch, máy móc dùng để sản xuất ma túy tổng hợp dạng đá và điều chế ma túy loại "nước vui".

Tại TP.HCM, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 250 viên và 50g ma túy tổng hợp. Tại Đồng Nai, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ 10g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 ô tô. Tại Vĩnh Long, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 200g ma túy tổng hợp. Tại Tây Ninh, bắt giữ 1 đối tượng.

3 trong số nghi can bị bắt giữ trong chuyên án - Ảnh: BCA

Đến nay, ban chuyên án đã phối hợp bắt giữ 37 đối tượng, trong đó có 2 người quốc tịch nước ngoài; tang vật thu giữ gồm 174kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng "nước vui", nhiều dung dịch, máy móc dùng để điều chế ma túy loại "nước vui", 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 xe ô tô cùng nhiều tài liệu khác có liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy chỉ trong 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 10-2025, đường dây này đã thực hiện các giao dịch với số tiền khoảng 1.500 tỉ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Con số này phản ánh quy mô và mức độ hoạt động đặc biệt lớn của đường dây.

Súng thu giữ của các đối tượng trong chuyên án - Ảnh: BCA

Theo Bộ Công an, thành công của chuyên án còn là kết quả của quá trình kiên trì, bền bỉ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong nước và quốc tế, giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương.

Đằng sau những chiến công ấy là những đêm trắng, những bước chân thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ, những người luôn đối diện hiểm nguy trên tuyến đầu phòng chống ma túy để giữ gìn sự bình yên của cuộc sống.

Chuyên án hiện đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp các đơn vị trong và ngoài nước điều tra mở rộng, truy bắt triệt để các đối tượng trong đường dây.

Ghi nh ận th ành tích xu ất sắc của c ác t ập thể, c á nhân, ngày 12-12, Th ứ tr ư ởng Bộ C ông an Nguy ễn V ăn Long đ ã trao th ư khen; đ ồng thời Bộ C ông an, UBND TP.HCM, UBND t ỉnh Đ ồng Nai v à C ục Hải quan - Bộ T ài chính đ ã có quy ết đ ịnh th ư ởng đ ột xuất bằng tiền cho c ác t ập thể c ó thành tích xu ất sắc trong đ ấu tranh chuy ên án.

