Đường dây đưa người đi lao động nước ngoài trái phép dưới ‘vỏ bọc’ nhà sư

Nguyễn Thị Ngọc Hằng (trái) và Đậu Thị Khuyên - Ảnh: CACC

Ngày 2-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố thông tin triệt phá đường dây đưa người ra nước ngoài lao động trái phép; khởi tố, bắt giam một số bị can để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ, từ cuối năm 2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh nắm bắt được thông tin một số nghi phạm lợi dụng việc các cơ sở Phật giáo ở Úc thường xuyên tổ chức các khóa tu học dành cho phật tử trên toàn thế giới nên đã móc nối, tổ chức cho nhiều công dân ở các tỉnh thành trong nước trốn sang Úc lao động trái phép với thủ đoạn làm giả hồ sơ nhà sư. Chi phí mỗi lượt đưa đi thành công là 300 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, công an xác định đầu năm 2024, Đậu Thị Khuyên (52 tuổi, ngụ huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Ngọc Hằng (46 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) liên hệ với nhau, bàn bạc, thống nhất để tổ chức cho Hồ Văn Thìn (36 tuổi, ngụ Nghệ An) sang Úc lao động dưới vỏ bọc nhà tu hành Phật giáo theo yêu cầu của Thìn.

Theo thỏa thuận, khi Thìn nhập cảnh thành công sẽ được Hằng bố trí người quen đón và bố trí làm nghề nông tại Úc.

Hồ Văn Thìn - Ảnh: CACC

Tháng 2-2024, Hằng và Khuyên trực tiếp bố trí cho Thìn cạo đầu, mặc đồ tu hành đến chùa Kim Quang (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để chụp ảnh nhằm giả tham gia các hoạt động của chùa để cho vào hồ sơ xin cấp thị thực đi Úc.

Tiếp đó, Hằng liên hệ với các cơ sở tôn giáo tại Úc để xin thư mời tham gia các hoạt động Phật giáo cho Thìn dưới danh nghĩa là nhà sư đang tu tập tại chùa Kim Quang (Đà Nẵng) với pháp danh Thích Giác Ngộ.

Để xin thị thực cho các lao động, Hằng liên hệ với Nguyễn Văn Khánh (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) để làm thay đổi hình ảnh chân dung trên căn cước công dân của Thìn thành phật tử theo Phật giáo.

Tối 4-5, Hằng sau khi nhận 300 triệu đồng đã giao thị thực đi du lịch đến Úc cho Thìn, đồng thời bố trí xe đưa Thìn đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục xuất cảnh. Tại đây, Thìn bị lực lượng chức năng ngăn chặn để làm rõ các nội dung liên quan.

Ngày 9-5, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Đậu Thị Khuyên và Nguyễn Văn Khánh để điều tra các hành vi liên quan đến "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ