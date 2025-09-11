Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Xe

Dưới 600 triệu đồng mua Skoda Slavia, Toyota Vios hay Honda City đều bản ‘full’, bảng bóc tách này sẽ giúp bạn dễ lựa chọn hơn

Sự bổ sung của Skoda Slavia khiến phân khúc sedan cỡ B trở nên sôi động hơn. Các mẫu xe quen thuộc như Toyota Vios hay Honda City đã lâu chưa nâng cấp có thêm đối thủ khó nhằn.

Nguồn gốc, giá bán

Kích thước

Trang bị ngoại thất

Tiện nghi nội thất

Khả năng vận hành

Công nghệ an toàn

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: bản ‘full’ ,Skoda Slavia ,600 triệu đồng ,Toyota Vios ,Honda City

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP