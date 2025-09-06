Tháng 9/2025, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức triển khai chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi lên tới hơn 200 triệu đồng, áp dụng cho nhiều dòng xe Hyundai đang được phân phối tại thị trường Việt Nam.

Giá ôtô Hyundai tại Việt Nam đang giảm mạnh lên đến 200 triệu đồng.

Đây là một trong những chương trình ưu đãi đáng chú ý nhất trong năm, được Hyundai triển khai nhân dịp tháng 9 – thời điểm đặc biệt gắn liền với mùa lễ, mùa tựu trường và nhu cầu di chuyển tăng cao từ các gia đình.

Chương trình áp dụng từ ngày 1 đến hết ngày 30/9/2025 tại hệ thống đại lý ủy quyền chính hãng trên toàn quốc. Ưu đãi bao gồm: Giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt tùy theo từng dòng xe. Tặng thẻ Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim, trị giá 10 triệu đồng, đi kèm nhiều quyền lợi bảo dưỡng và chăm sóc xe

Danh sách xe Hyundai được hưởng ưu đãi và mức khuyến mại tối đa.



Tổng ưu đãi cao nhất lên đến 200 triệu đồng, áp dụng cho các khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: kienthuc.net.vn