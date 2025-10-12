Đụng độ dữ dội tại biên giới Afghanistan - Pakistan, hàng chục binh sỹ thiệt mạng

Binh sỹ Pakistan gác tại cửa khẩu Torkham ở biên giới với Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo các hãng tin AFP và RIA Novosti, chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 12/10 tuyên bố đã tiêu diệt 58 binh sỹ Pakistan trong những cuộc đụng độ xuyên biên giới giữa hai nước đêm 11/10 (giờ địa phương).

Người phát ngôn chính phủ Afghanistan Zabihullah Mujahid thông báo: “58 binh sỹ Pakistan đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh qua đêm giữa lực lượng của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan và quân đội Pakistan. Trong chiến dịch này, lực lượng của Tiểu vương quốc Hồi giáo đã thu giữ được lượng lớn vũ khí.”

Theo ông Mujahid, hơn 20 binh sỹ Afghanistan cũng đã thương vong trong những cuộc đụng độ. Ông cho biết chiến dịch phản công đã dừng lại theo đề nghị của Qatar và Saudi Arabia.

Trong khi đó, tại buổi họp báo ở Kabul, ông Mujahid xác nhận thêm có chín binh sỹ Taliban đã thiệt mạng trong những cuộc giao tranh.

Trước đó, Reuters đưa tin Pakistan ngày 12/10 thông báo đóng các cửa khẩu biên giới với Afghanistan sau các vụ đấu súng giữa lực lượng hai nước.

Theo giới chức Pakistan, binh sỹ Afghanistan đã nổ súng vào các chốt biên phòng của Pakistan tối 11/10, cho rằng đây là hành động đáp trả các cuộc không kích của Pakistan tại Afghanistan hồi đầu tuần.

Phía Pakistan cho biết đã đáp trả bằng hỏa lực pháo binh và súng máy, phá hủy một số chốt biên giới của Afghanistan./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn