Thái Lan yêu cầu người dân Campuchia rời khỏi biên giới, Phnom Penh lên tiếng

Cảnh sát Thái Lan đứng đối diện với người dân Campuchia tại khu vực tranh chấp ở tỉnh Sa Kaeo ngày 17-9 - Ảnh: QUÂN ĐỘI HOÀNG GIA THÁI LAN/AFP

Theo đó, ba cộng đồng biên giới này bao gồm Ban Nong Chan, Ban Nong Ya Kaeo (huyện Khok Sung) và Ban Ta Phraya (huyện Ta Phraya).

Quân khu 1 Thái Lan yêu cầu kế hoạch sơ tán phải được gửi lại trước ngày 7-10 và trình bày tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới khu vực Thái Lan - Campuchia (RBC), dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12-10 tại tỉnh Banteay Meanchey.

Trong lá thư, Tư lệnh Quân khu 1 Thái Lan Worayot Luengsuwan nêu rõ đơn vị này sẽ chỉ tham dự cuộc họp nếu Quân khu 5 của Campuchia chấp thuận các điều kiện trên.

Sau động thái của phía Thái Lan, Quân khu 5 Campuchia đã nhanh chóng gửi thư phản hồi.

Cụ thể, chỉ huy Quân khu 5 Campuchia cho biết đề xuất tổ chức cuộc họp RBC giữa Quân khu 5 Campuchia và Quân khu 1 Thái Lan phù hợp với tinh thần và kết quả từ cuộc họp đặc biệt lần thứ nhất của Ủy ban Biên giới chung (GBC), cũng như cuộc họp bất thường RBC lần thứ nhất hôm 22-8.

Liên quan đến trường hợp các ngôi làng biên giới mà Thái Lan đề cập, Campuchia nêu rõ RBC chỉ được ủy quyền xử lý các vấn đề phạm vi nhỏ, xoa dịu căng thẳng, cũng như giải quyết các sự cố trên thực địa bằng biện pháp hòa bình.

RBC không có thẩm quyền xác định hoặc thay đổi đường biên giới.

Bên cạnh đó, Campuchia cáo buộc công dân Thái Lan đã chiếm dụng và sử dụng đất nằm trong chủ quyền của Campuchia.

“Quan sát thực địa cho thấy công dân Thái Lan đã chiếm dụng và sử dụng đất nằm trong chủ quyền của Campuchia ở một số khu vực.

Tình hình này cho thấy tính phức tạp và nhạy cảm của vấn đề biên giới, đòi hỏi phải được giải quyết trên cơ sở tôn trọng đầy đủ các thỏa thuận và nguyên tắc mà hai bên đã nhất trí trước đây”, Khmer Times trích dẫn thông điệp trong lá thư của Quân khu 5 Campuchia.

Sau cùng, phía Phnom Penh kêu gọi các bên tôn trọng đầy đủ các thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc họp GBC và RBC trước đây.

Campuchia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường thuận lợi cho các giải pháp hòa bình trong vấn đề biên giới, tránh ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn