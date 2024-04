Để người dân có một kì nghỉ lễ bình yên

Trong tỉnh

Để người dân có một kỳ nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 trong yên vui, an toàn, Công an Nghệ An đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm tốt an ninh, trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) trên mọi cửa ngõ ra vào. Theo đó, các lực lượng nòng cốt như: hình sự, an ninh, giao thông, tổ công tác 373... đều trên tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ.