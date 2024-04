Nắng nóng đỉnh điểm, người dân Nghệ An đổ ra sông, suối

Tiếp tục nắng nóng ở Nghệ An đến 30-4 Dự báo nắng nóng ở Nghệ An sẽ còn mở rộng và gia tăng vào ngày 28-4 và kéo dài đến ngày 30-4. Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 đưa ra cảnh báo cháy rừng trên các khu vực rừng địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 27-4 đến ngày 2-5 từ cấp III (cấp cao) đến cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).