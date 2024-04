Người dân nườm nượp đổ xuống biển tắm giải nhiệt, Cửa Lò 'thất thủ'

Ngày 28/4, ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, thời tiết ở Nghệ An nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C nhiều người đã lựa chọn xuống biển Cửa Lò, Nghệ An để vui chơi và tắm biển.

Chật kín người trên bãi biển Cửa Lò ngày 28/4

Theo ghi nhận, từ 16h ngày 28/4, nhiều ngả đường xuống Cửa Lò, lưu lượng phương tiện tăng đột biến; nhiều nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TX Cửa Lò phải hoạt động hết công suất.

Người dân tắm giải nhiệt trải dọc bãi biển

Đặc biệt, chật kín người tắm giải nhiệt, vui chơi kéo dài trên bãi biển hơn 2km.

Nước biển xanh khiến nhiều người thích thú tắm biển

Anh Hoàng Tuấn Dũng, trú tại TP Vinh, Nghệ An cho biết, thời tiết mấy ngày hôm nay nắng nóng gay gắt nên cả gia đình lựa chọn xuống biển để tắm mát và nghỉ ngơi trong dịp lễ.

Bé gái thích thú chơi cát trên bãi biển mát mẻ

Năm nay, Cửa Lò đã quy hoạch hết các quán hàng ăn vào phía Tây đường Bình Minh nên người dân thoải mái vui chơi trên bãi biển. Tuy nhiên, phía thị xã cũng đứng ra mở các cửa hàng tạm uống nước, tắm tráng gần bãi biển để thuận tiện cho người dân.

Nhiều quán uống nước nghỉ ngơi phục vụ người dân trên bãi biển

Để chuẩn bị cho mùa du lịch năm nay, cuối tháng 3 vừa qua, thị xã Cửa Lò đã tổ chức tập huấn cho gần 300 chủ phương tiện, lái xe điện về văn hóa ứng xử, luật an toàn giao thông…

Chính quyền cũng cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân vui chơi an toàn

Cửa Lò có hơn 300 khách sạn, cơ sở lưu trú với khoảng 11.000 phòng, trong đó có 20 khách sạn hạng 3 sao trở lên. Mỗi ngày, hệ thống này có thể đón khoảng 30.000 lượt khách lưu trú.

Khu vực tắm tráng qui củ, sạch sẽ

Ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng Phòng Văn hóa và thông tin TX. Cửa Lò cho biết, hiện tỉ lệ đặt phòng dịp lễ 30/4 và 1/5 ở các khách sạn, cơ sở lưu trú đã đạt hơn 90%, riêng các khách sạn hạng 3 sao trở lên đều đã kín phòng.

Chụp ảnh kỷ niệm trên bãi biển

Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải niêm yết công khai các mặt hàng ăn uống và đường dây nóng của chính quyền phường, công an cho du khách thấy. Nếu nhận được phản ánh việc cửa hàng nào chặt chém, sẽ xử lý nghiêm.

