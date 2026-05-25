Dùng cần câu camera soi cá, cần thủ hốt hoảng phát hiện thi thể một phụ nữ

Ngày 24-5, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã vớt được thi thể bà P.T.D (SN 1989, trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) nghi tự tử tại khu vực Biển Hồ, xã Biển Hồ.

Vào trưa cùng ngày, một người dân đi câu cá tại khu vực Biển Hồ.

Tại đây, người đàn ông này đã dùng cần câu camera xem dưới nước và phát hiện thi thể chìm dưới đáy hồ nên vội trình báo Công an xã Biển Hồ.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 8 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm.

Tại vị trí cách bờ hơn 3 m, độ sâu 3,5 m các cán bộ chiến sĩ đã phát hiện thi thể một phụ nữ và đưa lên bờ.

Qua điều tra ban đầu xác định nạn nhân là chị P.T.D, trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai. Theo người nhà nạn nhân, từ khoảng 8 giờ hôm 23-5, chị P.T.D rời khỏi nhà rồi không thấy trở về.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều tư trang cá nhân, cùng một bức thư tuyệt mệnh.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động