Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Sáng 16/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức bước vào phiên thứ nhất với sự tham dự của 456 đại biểu, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên từ 71 tổ chức Hội trực thuộc trong toàn quốc.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội (Ảnh: Quang Vinh).

Phát biểu khai mạc phiên thứ nhất Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ Đại hội Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII đã khép lại trong cái bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, với tinh thần tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ VII đã đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng.

Đại hội sẽ tập trung vào đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, những mặt hạn chế còn tồn tại, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội để phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Quang Vinh)

Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành mới có phẩm chất, năng lực toàn diện, lãnh đạo Hội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị, các đại biểu tham dự Đại hội quán triệt sâu sắc chủ đề Đại hội "Phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"; xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; tập trung thảo luận sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

"Mỗi đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành khóa mới, đủ sức lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu mà Đại hội đề ra trong giai đoạn 2026 - 2031", Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh.

Đại hội phiên thứ nhất bầu Đoàn chủ tịch gồm 11 đồng chí, bầu Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết (Ảnh: Quang Vinh).

Đại hội tiến hành thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa VII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ hội; báo cáo đề án nhân sự Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII.

Theo kế hoạch, buổi chiều Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam khóa VIII; hướng dẫn và điều hành thảo luận dự thảo Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa VII; báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII; Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Hội khóa VIII; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII; ra mắt BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 16 và 17/6 với chủ đề: "Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá kết quả nhiệm kỳ và xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tác giả: Hoàng Bích - Huyền Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn