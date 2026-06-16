Lấy điểm chuẩn 9/30, trường top lý giải

Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Ninh). Ảnh: FBNT.

Tối 15/6, Sở GD&ĐT Bắc Ninh công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2026-2027. Theo đó, mức điểm chuẩn có độ chênh lệch lớn giữa các trường, dao động từ 9,38-22,76 điểm. Đây là tổng điểm ba môn Toán, Văn và Tiếng Anh, tối đa 30 điểm.

Trường có điểm chuẩn thấp nhất là THPT Ngô Sĩ Liên, với 9,38 điểm/ba môn. Như vậy, thí sinh chỉ cần đạt trung bình 3,12 điểm/môn là đỗ.

Đáng chú ý, năm 2025, đây là trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất tỉnh Bắc Giang cũ, với 23,825 điểm. Các năm trước, Ngô Sĩ Liên cũng là trường có điểm chuẩn vào lớp 10 thuộc top đầu của tỉnh. Do đó, mức điểm chuẩn năm nay gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện trường THPT Ngô Sĩ Liên cho biết điểm chuẩn thấp chỉ là hiện tượng cơ học, không phản ánh học lực chung của học sinh được tuyển.

Cụ thể, năm nay, trường Ngô Sĩ Liên được tăng chỉ tiêu thêm 1 lớp, trong khi số lượng hồ sơ giảm 50 hồ sơ so với năm 2025. Bên cạnh đó, nhiều em đã đỗ vào trường THPT chuyên.

Theo nguyên tắc xét từ cao xuống thấp, điểm chuẩn phải hạ sâu để lấy đủ chỉ tiêu. Đây là hiệu ứng kỹ thuật tuyển sinh, hoàn toàn không phải do chất lượng giáo dục đi xuống.

Thực tế theo thống kê, điểm trung bình của thí sinh đỗ vào trường đạt tới 24,31 điểm, điểm trung vị đạt 24,63 điểm, nghĩa là thí sinh phải đạt trung bình mỗi môn đạt hơn 8 điểm.

Bên cạnh đó, có tới 406 học sinh đạt tổng điểm từ 23,8 trở lên (bằng và vượt mức điểm chuẩn của năm ngoái), chiếm tỷ lệ áp đảo 72,4%. Gần 70% học sinh đạt từ 24 điểm trở lên.

Số lượng học sinh dưới 15 điểm chỉ rơi vào vài ba chỉ tiêu cuối cùng. Do đó, con số 9,38 hoàn toàn không đại diện cho năng lực của hơn 500 học sinh còn lại.

Trường THPT Ngô Sĩ Liên thành lập năm 1946, tiền thân là trường Hoàng Hoa Thám - trường THPT đầu tiên của tỉnh Bắc Giang cũ. Chất lượng giáo dục của nhà trường thuộc top đầu bậc THPT toàn tỉnh.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm trung bình môn toàn trường đạt 7,22 - thuộc nhóm cao nhất của tỉnh Bắc Giang cũ và top 10 tỉnh Bắc Ninh. Tỷ lệ đỗ đại học hàng năm đạt trên 99%, khẳng định chất lượng đào tạo toàn diện.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn