Người đàn ông tử vong sau va chạm giao thông

Cụ thể vào thời điểm trên, anh N.T.N (sinh năm 1994, địa chỉ ấp Phú Thuận, xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường 30/4 hướng từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa về tượng đài Thủ Khoa Huân.

Khi phương tiện này đến trước cổng Chợ Đêm thì xảy ra va chạm với xe mô tô do ông B.T.L (sinh năm 1976, ấp Thác Lác, xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) điều khiển đang lưu thông cùng chiều bên phải. Vụ tai nạn này khiến ông L. tử vong tại hiện trường; 2 phương tiện có bị hư hỏng.



Ngay khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ vụ tai nạn đáng tiếc trên.

Tác giả: Trường Giang

Nguồn tin: Báo VOV