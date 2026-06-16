Nữ nghệ sĩ là giảng viên Học viện, được chồng xây tặng biệt phủ 25.000m2 ở Gia Lâm

Nữ ca sĩ là tiến sĩ, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia

Khánh Ly sinh năm 1984, được công chúng biết đến sau khi giành giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 2006 và giải Ba dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Sao Mai năm 2011. Thành tích này giúp cô trở thành một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc hàn lâm tại Việt Nam.

Khác với nhiều ca sĩ lựa chọn con đường biểu diễn thương mại, Khánh Ly kiên trì theo đuổi âm nhạc thính phòng cổ điển - lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc và nền tảng học thuật cao. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp cô xây dựng được vị trí riêng trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Ca sĩ Khánh Ly là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc hàn lâm Việt Nam

Sau nhiều năm học tập và nghiên cứu, Khánh Ly trở thành Tiến sĩ âm nhạc, đồng thời là giảng viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây được xem là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu cả nước, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhà giáo uy tín.

Nữ ca sĩ chia sẻ cô luôn khuyến khích học trò lựa chọn những tác phẩm phù hợp với chất giọng, đồng thời tạo điều kiện để các em có cơ hội biểu diễn thực tế nhằm tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp. Với cô, việc truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ là niềm vui không kém gì đứng trên sân khấu.

Năm 2024 đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi Khánh Ly tổ chức đêm nhạc riêng đầu tiên sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Dịp này, nữ ca sĩ cũng ra mắt MV và album như một món quà dành cho khán giả đã luôn đồng hành cùng mình.

Không chỉ thành công trên sân khấu âm nhạc, Khánh Ly còn là Tiến sĩ âm nhạc, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Nhiều đồng nghiệp nhận xét Khánh Ly là mẫu nghệ sĩ theo đuổi con đường âm nhạc nghiêm túc, đặt giá trị nghệ thuật lên hàng đầu. Chính vì vậy, dù không xuất hiện dày đặc trên truyền thông, cô vẫn nhận được sự trân trọng từ giới chuyên môn cũng như những người yêu nhạc thính phòng.

Hôn nhân viên mãn và cuộc sống bình yên trong cơ ngơi 25.000m2

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống gia đình của Khánh Ly cũng rất viên mãn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng cô nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chồng trong cả công việc lẫn cuộc sống. Ông xã của cô là một họa sĩ, kiến trúc sư có tiếng, luôn đồng hành và tiếp sức cho những dự định nghệ thuật của vợ.

Một trong những thành quả đáng chú ý của gia đình là khu nhà vườn rộng 25.000m2 tại Gia Lâm, Hà Nội. Theo Khánh Ly, đây là công trình được chồng cô dành nhiều tâm huyết thiết kế và xây dựng trong nhiều năm.

Vợ chồng Khánh Ly sở hữu biệt phủ rộng đến 25.000m2 ở Gia Lâm, Hà Nội

Khuôn viên rộng lớn được quy hoạch theo mô hình hình con rùa với nhiều hạng mục như nhà sàn trung tâm, hồ cá Koi, thủy đình, bể bơi ngoài trời và hệ thống cây cảnh quý hiếm. Đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần của gia đình mà còn là không gian sinh hoạt, tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học viên âm nhạc.

Ngôi nhà chính nổi bật với thiết kế kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và những nét truyền thống Á Đông. Hệ thống kính lớn được sử dụng để mở rộng tầm nhìn ra không gian xanh bao quanh, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Khắp khu vườn là hàng nghìn cây cảnh được vợ chồng nữ ca sĩ sưu tầm từ nhiều địa phương trong và ngoài nước. Một số cây có giá trị rất lớn, trở thành điểm nhấn đặc biệt cho không gian sống. Bên cạnh đó còn có các khu vực nuôi chim, thủy cầm và nhiều loài động vật khác được thiết kế như những hệ sinh thái thu nhỏ.

Ở tuổi 42, Khánh Ly vẫn sở hữu nhan sắc trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ

Dù sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước, Khánh Ly từng khiêm tốn chia sẻ rằng khu trang trại này chủ yếu là công sức của chồng. Cô xem mình là người giữ vai trò hậu phương, chăm lo gia đình và đồng hành cùng ông xã trong việc vun đắp tổ ấm.

Khánh Ly hiện duy trì cuộc sống cân bằng giữa giảng dạy, biểu diễn và chăm sóc gia đình. Mỗi khi không bận rộn với công việc, nữ ca sĩ thường dành thời gian chăm sóc cây cối, tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng con tại khu nhà vườn.

Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày bước ra từ cuộc thi Sao Mai, Khánh Ly đã xây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc cùng tổ ấm viên mãn. Hình ảnh nữ nghệ sĩ vừa tận tâm với nghề giáo, hết mình với âm nhạc, vừa có cuộc sống gia đình hạnh phúc giữa cơ ngơi rộng lớn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Thanh niên Việt