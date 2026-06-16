1 người tử vong sau khi ăn nấm rừng

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/6, anh Ya Dũng hái nấm mọc hoang dại trong rừng mang về chế biến làm thức ăn cho gia đình. Sau bữa ăn, anh cùng vợ và 2 con xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.



Cả 4 người được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị.



Do ngộ độc nặng, Ya Dũng rơi vào hôn mê sâu, phải lọc máu và điều trị tích cực nhưng không qua khỏi. Một người con của anh hiện vẫn đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không thu hái, chế biến và sử dụng các loại nấm hoang dại, không rõ nguồn gốc.

Trước nguy cơ gia tăng các vụ ngộ độc nấm trong mùa mưa, Sở Y tế th ỉnLâm Đồng đã đề nghị các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không thu hái, chế biến và sử dụng các loại nấm hoang dại, nấm lạ hoặc nấm không rõ nguồn gốc.



Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt sau khi ăn nấm để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Tác giả: Quang Sáng

Nguồn tin: Báo VOV