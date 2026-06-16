Nhát đâm chết người sau lời mặc cả giá ma túy rẻ

Ngày 16/6, Trần Long Vũ (28 tuổi) bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Giết người. Liên quan vụ án, Phạm Thế Hiển (30 tuổi, tài xế công nghệ) nhận 3 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng người khác và cản trở hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, Vũ đã đầu thú, gia đình bồi thường cho phía bị hại nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Bị cáo Trần Long Vũ (áo đen) và Phạm Thế Hiển tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Cáo trạng xác định, chiều 24/9/2025, Vũ liên hệ Thoại để mua ma túy và hẹn gặp tại khu vực chung cư ở phường Tân Tạo.

Tối cùng ngày, Vũ thuê Hiển chở đến điểm hẹn gặp Thoại để lấy. Tại đây, do thiếu tiền, Vũ mặc cả giá mỗi hộp ma túy đá từ 2,2 triệu đồng xuống còn 1,5 triệu nên Thoại bực tức dẫn đến hai bên cự cãi rồi xô xát. Trong lúc giằng co, Vũ rút dao bấm mang theo đâm nhiều nhát vào ngực Thoại.

Sau khi gây án, Vũ chạy ra xe nơi Hiển đang đợi cách hiện trường khoảng 30 m và nói đã đâm người. Vũ được Hiển chở đi vứt bỏ hung khí rồi quay lại khu vực nhà nạn nhân dò hỏi tình hình.

Một ngày sau khi biết nạn nhân tử vong, Vũ đến cơ quan công an đầu thú. Hiển cũng bị bắt do giúp Vũ bỏ trốn và phi tang hung khí.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: vnexpress.net