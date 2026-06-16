Hội nghị thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 2513/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023. Sau gần 03 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.





Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tóm tắt quá trình lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hiện nay, đất nước đã có những thay đổi lớn về sắp xếp không gian phát triển, tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 02 cấp; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và nhiều Nghị quyết chiến lược lớn mang tính lịch sử về hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế được ban hành, tạo ra thế và lực mới cho phát triển đất nước; đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi các ngành, lĩnh vực, khu vực phải có sự phát triển mang tính đột phá hơn so với những phương hướng, kế hoạch đã xác định trước đây.



Bên cạnh đó, việc điều chỉnh các quy hoạch cấp cao hơn (Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng) và việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ về bảo đảm quốc phòng, an ninh, sắp xếp đơn vị hành chính, dự án quan trọng quốc gia đã làm thay đổi, tác động đến một số nội dung của quy hoạch tỉnh. Do đó, theo quy định của pháp luật về quy hoạch, Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc trường hợp cần được rà soát, điều chỉnh.





Đơn vị tư vấn trình bày báo cáo tóm tắt nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đơn vị tư vấn, quy hoạch mới kế thừa mục tiêu trong quy hoạch tỉnh được duyệt, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh bổ sung phù hợp với Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 12/12/2025 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 tỉnh Nghệ An; phù hợp với Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ. So với quy hoạch cũ, quy hoạch mới cập nhật, cụ thể hóa đầy đủ các định hướng mới của quốc gia, ngành và vùng. Bổ sung yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; làm rõ các ngành ưu tiên như công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế biển, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; bổ sung các mô hình kinh tế mới như kinh tế ban đêm, kinh tế tầm thấp, kinh tế bạc. Cụ thể hóa không gian phát triển mới: Khu vực ven biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị ven biển, đô thị trung tâm, đô thị cửa khẩu, hành lang kinh tế, trung tâm vùng, vùng động lực; nâng tầm khu vực phía Tây gắn với liên kết Đông - Tây, Lào và tiểu vùng Mê Công; bổ sung hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, điều hành thông minh.



Điều chỉnh nâng vị thế Nghệ An trở thành cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia, đồng thời bổ sung các định hướng mới về kinh tế biển, logistics, du lịch, kết nối Đông - Tây, mô hình tăng trưởng mới, khu kinh tế ven biển, đô thị và hành lang kinh tế động lực.



Mục tiêu tăng trưởng GRDP được nâng từ khoảng 10,5–11%/năm lên 12% trở lên; bổ sung các chỉ tiêu mới về kinh tế số chiếm 25-30% GRDP, TFP đóng góp 55%, kim ngạch xuất khẩu 9 tỷ USD, 30–32 nghìn doanh nghiệp hoạt động để phản ánh mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…



Bổ sung nhóm mục tiêu riêng về hạ tầng giao thông đa phương thức, kết nối cảng biển - cảng hàng không - đường sắt quốc gia, hạ tầng năng lượng tái tạo, hạ tầng số, phủ sóng 5G, hạ tầng khu kinh tế - khu công nghiệp - khu đô thị mới, hạ tầng thủy lợi, cấp thoát nước và phòng chống thiên tai.





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Đến năm 2050, điều chỉnh mới nâng vị thế Nghệ An thành trung tâm phát triển vùng Bắc Trung Bộ, cực tăng trưởng có vai trò quan trọng của cả nước, đồng thời bổ sung vai trò đầu mối kết nối Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ, không gian ven biển - hành lang Đông - Tây - Lào - Tiểu vùng Mê Công; làm rõ mô hình phát triển hiện đại, xanh, số, có sức cạnh tranh cao, với các ngành chủ đạo như công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế biển, logistics, dịch vụ hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, trong đó Đô thị Vinh và Khu kinh tế tự do là hạt nhân động lực.



Để thực hiện mục tiêu phát triển thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Nghệ An xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá phát triển, gắn với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng, quốc tế. Không gian kinh tế - xã hội của tỉnh được tổ chức theo mô hình: 01 trung tâm động lực tăng trưởng chính, 02 cực tăng trưởng, 03 vùng không gian phát triển kinh tế - xã hội, 04 trụ cột phát triển, 05 hành lang kinh tế và 06 trung tâm đô thị động lực…





PGS, TS Trần Đình Thiên – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Ủy viên phản biện phát biểu

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kỹ mức độ phù hợp của các nội dung liên quan đến mục tiêu, chỉ tiêu, cơ sở dữ liệu và phương án phân bố không gian phát triển; đồng thời xem xét sự tương thích của quy hoạch với chiến lược quốc gia và quy hoạch vùng bảo đảm tính khoa học, khả thi và đồng bộ trong các phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch...





Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, khả thi, phù hợp với định hướng phát triển quốc gia và điều kiện thực tiễn của tỉnh, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo động lực phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, tỉnh Nghệ An có 5 lợi thế phát triển, đó là: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với tỉnh Nghệ An. Tỉnh đã kế thừa những nền tảng và thành quả quan trọng do các thế hệ đi trước xây dựng. Hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững sự thống nhất, đoàn kết; đồng thời nhận được sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sự đồng thuận của nhân dân. Đây là những điều kiện thuận lợi để Nghệ An tập trung xây dựng quy hoạch phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.



Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đã được xây dựng công phu, nghiêm túc, bám sát thực tiễn, làm rõ tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, đồng thời đánh giá kỹ tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An.



Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính và đơn vị tư vấn khẩn trương tiếp thu tối đa ý kiến thẩm định và phản biện của các chuyên gia; hoàn thiện hồ sơ, dự thảo quyết định phê duyệt; đồng thời hoàn chỉnh báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu bảo đảm đồng bộ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt.





Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn