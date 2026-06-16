Hai trẻ nhỏ ướt đẫm trong mưa vì bị bỏ rơi trước cổng chùa

Ngày 16-6, thông tin từ UBND xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long, ngành chức năng xã đã đến chùa Huệ Năng để tiếp nhận và bàn giao 2 cháu bé bị bỏ rơi về Trung tâm Bảo trợ và Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Bến Tre để chăm sóc.

Lãnh đạo xã Ba Tri tặng quà cho 2 trẻ nhỏ

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13-6, trong lúc trời mưa gió, một phật tử nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ trước cổng chùa Huệ Năng, ra kiểm tra thì phát hiện có 2 trẻ nhỏ (1 bé trai khoảng 4 tuổi và 1 bé gái khoảng 18 tháng tuổi) đang đứng khóc, cả người ướt đẫm vì mưa.



Sau khi thay đồ sưởi ấm, thấy sức khỏe 2 bé bình thường, nhà chùa trình báo vụ việc đến chính quyền địa phương.



Tiếp nhận thông tin, Đảng ủy, UBND xã Ba Tri chỉ đạo các ngành chức năng cùng phối hợp để tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết và hỗ trợ đưa 2 cháu bé đến Trung tâm Bảo trợ và Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội Bến Tre để được chăm sóc.



Cũng nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy xã Ba Tri Nguyễn Văn Chính gửi tặng 2 bé tiền mặt 1,5 triệu đồng.





Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động