Một người bị sét đánh tử vong ở biển Đồ Sơn

Khoảng 6h, ông Trần Quang Trung, 54 tuổi, cùng vợ là bà Nguyễn Thị Lệ, 53 tuổi, trú phường Dương Kinh, đến bãi tắm Đoàn 295, thuộc khu 1, phường Hải Sơn, Hải Phòng. Một luồng sét đánh trúng vị trí của ông Trung khiến nạn nhân tổn thương nghiêm trọng và tử vong tại chỗ. Người vợ không bị thương tích.

Khu vực cuối bãi tắm Đoàn 295 Đồ Sơn. Ảnh: Lê Tân

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao khoảng 5.000 m, miền Bắc bước vào đợt mưa diện rộng kéo dài từ 15/6 đến khoảng 19/6.

Tại biển Đồ Sơn, từ 5h sáng nay trời mưa kèm sấm sét. Cơ quan chức năng đã yêu cầu người dân và du khách không xuống tắm biển. Hiện thi thể ông Trung đã được đưa về nhà lo hậu sự.

Tác giả: Lê Tân

Nguồn tin: vnexpress.net