Câu cá dưới đường điện cao thế, người đàn ông tử vong do điện giật ở Bắc Ninh

Khoảng 17 giờ ngày 14/6, tại tổ dân phố Núi, phường Bắc Giang xảy ra vụ điện giật khiến một người đàn ông tử vong.



Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn N. (SN 1988), trú tại tổ dân phố Nguận, phường Bắc Giang (Bắc Ninh). Theo thông tin ban đầu, anh N. cùng một số người bạn đến câu cá tại ao của người quen ở tổ dân phố Núi.

Hiện trường sự việc

Trong quá trình câu cá, khi thực hiện động tác quăng cần, anh N. không may làm cần câu vướng vào đường dây điện cao thế. Dòng điện phóng qua thân cần khiến anh bị điện giật và rơi xuống ao.



Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân lên bờ và chuyển đi cấp cứu. Sau đó, anh N. đã không qua khỏi.



Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Văn Giang

Nguồn tin: Báo VOV