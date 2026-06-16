Nghệ An công bố thông tin Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú

Theo Quyết định, dự án Khu nhà ở xã hội tại khối 21, phường Vinh Phú có diện tích đất dự kiến sử dụng là 39.372,0 m². Vị trí khu đất có ranh giới phía Bắc và phía Tây giáp đường quy hoạch 12m, phía Nam giáp đường Chu Trạc và phía Đông giáp đất quy hoạch cây xanh. Hiện trạng khu đất này đang là đất sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.



Dự án được định hướng đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích xã hội bao gồm nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non, khu thể thao và cây xanh. Sơ bộ quy mô công suất thiết kế khoảng 875 căn hộ với quy mô dân số đáp ứng khoảng 2.625 người. Sản phẩm và dịch vụ cung cấp gồm nhà ở xã hội và nhà ở thương mại dạng chung cư cao tầng (12 tầng).



Mật độ xây dựng < 40%. Hệ số sử dụng đất < 7 lần.



Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở dự kiến 82.080,0 m². Trong đó, phần diện tích sàn dùng để kinh doanh dịch vụ, thương mại không quá 20% tổng diện tích sàn nhà ở (nếu nhà đầu tư đề xuất).



Mục tiêu của dự án nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình, cán bộ, công chức, viên chức, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị và người lao động làm việc trong khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy định của Luật Nhà ở 2023.



Dự án có sơ bộ tổng vốn đầu tư là 1.180.479.000.000 đồng. Tiến độ thực hiện dự kiến đến hết năm 2029 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư được lựa chọn sẽ hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.



Để các nhà đầu tư quan tâm có thể tiếp cận, thông tin dự án sẽ được công khai trong vòng 30 ngày trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.



Nhà đầu tư nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký bao gồm 01 bộ gốc và 05 bộ sao. Thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP.



Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (Địa chỉ: Số 16 đường Trường Thi, phường Trường Vinh).



UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan (Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Vinh Phú...) tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.





Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn