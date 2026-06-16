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Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật vận động, tiết niệu sinh dục

Tổ chức Zhi Shan Foundation, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh tổ chức khám và phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật vận động, tiết niệu sinh dục, có hoàn cảnh khó khăn năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối tượng được khám sàng lọc là trẻ em bị nghi ngờ khuyết tật cơ quan vận động (thừa ngón, dính ngón bàn tay - chân, co rút các ngón tay - chân, khèo tay - chân, chân chữ O, chữ X…)

Phụ huynh đến với chương trình với mong muốn con em được điều trị kịp thời.

Trẻ bị khuyết tật về đường sinh dục và ngoại tiết niệu. (Tất cả các nhóm trẻ trên không mắc các bệnh mãn tính, cấp tính về tim mạch, phổi, suy dinh dưỡng, hen suyễn, sốt cao hoặc các bệnh nội khoa khác có đủ điều kiện về sức khoẻ đều được tham gia khám và phẫu thuật).

Chương trình khám và phẫu thuật sẽ bắt từ ngày 10/6/2026 đến 30/6/2026, vào giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần, tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh (Số 99, đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú).

Hình ảnh Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật trong khuôn khổ chương trình

Chi phí khám, phẫu thuật, điều trị sau phẫu thuật tại bệnh viện cho các em được tài trợ miễn phí 100%. Các trường hợp phẫu thuật sẽ được nhà tài trợ hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại.

Liên hệ ban tổ chức

Bệnh Viện Hoàn Mỹ Vinh

Số 99 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, Nghệ An

Hotline: 0901747173

Fanpage: https://www.facebook.com/bvhoanmyvinh

Tác giả: Hồng Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

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