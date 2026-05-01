Du lịch Cửa Lò: Gỡ rào cản gọi đại bàng

Đây là sự tái cấu trúc không gian phát triển, nhằm tạo lập nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hướng tới phát triển bền vững.

Bãi biển dài 10 km, nước biển trong xanh là điều kiện thuận lợi thu hút du khách về Cửa Lò. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Tái cấu trúc không gian, giải “điểm nghẽn” quỹ đất

Trong nhiều năm qua, quỹ đất hạn chế và bị phân mảnh được xem là “điểm nghẽn” lớn đối với sự phát triển của du lịch Cửa Lò. Dọc hơn 11 km bờ biển, các cơ sở lưu trú, dịch vụ mọc lên dày đặc nhưng chủ yếu có quy mô nhỏ, thiếu liên kết. Không gian phát triển bị chia cắt khiến việc tích tụ đất đai gặp nhiều khó khăn, kéo theo chi phí giải phóng mặt bằng cao và thời gian triển khai kéo dài.

Thực tế này đã trở thành rào cản đối với các nhà đầu tư lớn – những đơn vị cần quỹ đất đủ rộng để triển khai các tổ hợp du lịch, dịch vụ quy mô lớn, đồng bộ. Khi thiếu không gian phát triển, các ý tưởng quy hoạch tổng thể khó có thể hiện thực hóa, làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Nhằm tháo gỡ “nút thắt” này, mới đây, Nghệ An đã quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch, với điểm nhấn là mở rộng khu lâm viên phía Đông, từng bước dịch chuyển không gian đô thị ra phía biển. Việc mở rộng này không chỉ giảm áp lực cho khu vực ven biển hiện hữu mà còn tạo ra các quỹ đất mới, đóng vai trò then chốt trong thu hút đầu tư.

Các tuyến đường chính tại Cửa Lò được chỉnh trang đồng bộ, đảm bảo thông thoáng cho việc đi lại. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Theo phương án quy hoạch, cơ cấu sử dụng đất được phân bổ lại theo hướng khoa học, linh hoạt. Trong đó, hơn 45 ha dành cho cơ quan nhà nước, gần 34 ha cho quốc phòng, an ninh, khoảng 70 ha đất dự trữ phát triển và gần 47 ha đất hỗn hợp phục vụ thương mại, dịch vụ, nhà ở và công trình công cộng. Hơn 24 ha đất giao thông được bố trí hợp lý, góp phần tăng cường kết nối, giảm áp lực hạ tầng.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được quy hoạch lại theo hướng đồng bộ, hiện đại. Các tuyến giao thông được điều chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao tính liên kết, tối ưu hóa không gian và tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai các dự án quy mô lớn.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Minh Tú Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết: “Việc điều chỉnh quy hoạch lần này không chỉ giúp mở rộng không gian đô thị về phía biển mà còn tạo quỹ đất sạch, chuẩn bị hạ tầng bài bản. Đây là điều kiện quan trọng để Cửa Lò sẽ có thêm điều kiện để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Từ đó, mở ra cơ hội hình thành các dự án du lịch, dịch vụ quy mô lớn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.

Định hình đô thị biển hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh

Bên cạnh việc giải quyết bài toán quỹ đất, quy hoạch mới còn hướng tới định hình lại không gian đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái và bền vững. Các khu đô thị mới, quảng trường, không gian xanh, mặt nước và không gian ngầm được tổ chức hợp lý, tạo nên diện mạo đô thị năng động nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên.

Du khách tấp nập về tắm biển, nghỉ dưỡng tại biển Cửa Lò. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Trong quy hoạch lần này, Đại lộ Vinh - Cửa Lò được xác định là trục “xương sống”, đóng vai trò kết nối trung tâm đô thị với không gian biển. Khi đặt trong mạng lưới hạ tầng liên vùng như cao tốc Bắc - Nam và tuyến đường ven biển quốc gia, tuyến đại lộ này trở thành hành lang kinh tế - du lịch quan trọng, có khả năng đón dòng khách và dòng vốn từ nhiều khu vực.

Ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết: Theo quy hoạch mới, Đại lộ Vinh - Cửa Lò giữ vai trò trục kết nối chiến lược. Khi gắn với hệ thống hạ tầng liên vùng, tuyến đường này sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại và du lịch quy mô lớn. Không gian được mở rộng, quỹ đất được tích tụ và hạ tầng được đầu tư đồng bộ, Cửa Lò sẽ có đủ điều kiện để thu hút những tập đoàn có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm phát triển dự án quy mô lớn. Đây cũng là cơ sở để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư cho khu vực.

Có thể thấy, từ việc nhận diện đúng “điểm nghẽn” đến triển khai giải pháp quy hoạch mang tính tổng thể, Cửa Lò đang từng bước tạo dựng nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới. Khi “đường băng” đã được mở rộng và hoàn thiện, đô thị biển này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư lớn, góp phần đưa du lịch Nghệ An phát triển bền vững trong thời gian tới.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: baotintuc.vn