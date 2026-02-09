Du khách mất tích, nghi bị sát hại cho nghi lễ phù thuỷ

Lorna McSorley (71 tuổi), người Anh và chồng của bà, Leon Probert, 81 tuổi, đã đến khu nghỉ dưỡng Ghost Mountain Inn, Nam Phi, bằng xe buýt vào trưa ngày 27/9/2025. Năm ngày sau, bà mất tích và sau bốn tháng, cảnh sát vẫn không tìm thấy thêm bằng chứng ngoài tấm bản đồ nhàu nát.

Dù các thám tử địa phương cho biết không có manh mối mới, lời kể từ nông dân, quan chức và chuyên gia cộng đồng đều dẫn đến một kết luận đáng sợ: nữ du khách có lẽ đã bị sát hại để làm "muti" - nghi lễ phù thủy.

Từ "muti" xuất phát từ tiếng địa phương, nghĩa là "cây" hoặc "thuốc". Hầu hết muti làm từ thực vật và động vật nhưng một số thầy lang (inyanga) tin rằng hỗn hợp mạnh nhất cần con người.

Lorna trước khi mất tích. Ảnh: Sun

Trước khi mất tích, Lorna cùng chồng mua một kỳ nghỉ trọn gói do công ty TUI tổ chức. Camera an ninh tại khách sạn cho thấy vợ chồng Lorna cùng nhau đứng tại quầy lễ tân trước khi khởi hành vào khoảng 14h30, cầm theo một tấm bản đồ A4 từ khách sạn, đánh dấu điểm đến là hồ nước, có biển cảnh báo cá sấu.

Trong khi Lorna muốn đi ngắm thêm động vật hoang dã, chồng bà thấy mệt nên quay lại. Nữ du khách tiếp tục đi một mình và nhanh chóng lạc đường.

Koos Prinsloo, nông dân địa phương, là người nhìn thấy Lorna lần cuối. Bà đeo túi đen quanh hông, di chuyển chậm với đôi giày thể thao, dừng lại ở hàng rào của ông vào khoảng 15h15 để hỏi đường. Prinsloo chỉ vị trí của họ trên bản đồ, cho biết bà đã đi lệch xa so với tuyến đường. Khi được đề nghị đưa về khách sạn, nữ du khách từ chối, tinh thần vẫn thoải mái.

Đến 17h30, khi thấy vợ không trở về sau chuyến đi bộ chỉ dự kiến không quá 90 phút, chồng bà đã trình báo cơ quan chức năng. Cảnh sát, công nhân trang trại, tình nguyện viên và kiểm lâm đã huy động chó nghiệp vụ, drone, thuyền tìm kiếm quanh khu vực cho đến tối muộn, tiếp tục từ sáng sớm hôm sau với trực thăng và máy bay cố định. Khu vực tìm kiếm mở rộng theo ngày nhưng không có dấu vết của đồ đạc hay thi thể.

Công ty du lịch hỗ trợ Leon trở về nhà và cuộc tìm kiếm của lực lượng chức năng cũng tạm dừng vào 4/10 để đổi hướng điều tra. Tới nay, thẻ ngân hàng Lorna đem theo chưa từng được sử dụng.

Bạn bè miêu tả là bà một "chiến binh vui vẻ". Bà gia nhập quân đội sau khi tốt nghiệp, hoàn thành huấn khóa luyện tại Catterick ở Bắc Yorkshire và đã di chuyển giữa các đồn trú nước ngoài nhiều năm cùng chồng, người làm trong Royal Signals - binh chủng chuyên trách thông tin liên lạc. Sau khi nghỉ hưu vợ chồng Lorna đã cùng nhau du lịch nhiều nơi.

"Đó là lỗi của tôi, nếu tôi không trở về, mọi thứ đã khác", Leon nói.

Vợ chồng Lorna ở sảnh lễ tân trong ngày bà mất tích. Ảnh: Sun

Vào thời điểm xảy ra sự việc, khu vực cánh đồng gần nơi Lorna biến mất không có nhiều người làm việc. Cách cánh đồng không xa là khu chợ ở thị trấn Mkuze. Tại đây, nhiều quầy hàng rong bày bán nguyên liệu phổ biến cho muti gồm rễ cây, vỏ cây, xương động vật, móng vuốt và đầu chim, để các pháp sư pha chế.

Mkuze nằm ngay dưới núi Ghost, một phần của dãy Lenombo dọc biên giới phía đông Nam Phi. Người dân địa phương dùng ngọn núi này để định hướng trong "mê cung" bụi rậm, hàng rào và đường mòn xung quanh. Họ tôn kính ngọn núi như nơi ở của các linh hồn tổ tiên.

Sau khi cảnh sát chính thức thu hẹp phạm vi tìm kiếm Lorna, một nhóm điều tra tư nhân đã tiếp tục nỗ lực. Ở vùng biên giới hẻo lánh này, các đội an ninh tư nhân bảo vệ trang trại và tê giác thường có thiết bị tốt hơn cảnh sát.

Nhóm tư nhân đã lấy được dữ liệu điện thoại di động gồm danh sách các thiết bị kết nối mạng trong bán kính 50 m quanh nơi tìm thấy tấm bản đồ, trong khoảng 60 phút từ lần cuối có người nhìn thấy Lorna đến lúc báo mất tích.

Dữ liệu cho thấy ba số điện thoại hội tụ tại vị trí bản đồ khoảng vào 16h45, ở lại 15 phút rồi tách ra. Khi theo dõi đường di chuyển, họ nhận ra một số di chuyển với tốc độ xe hơi. Hai số còn lại di chuyển chậm như đi bộ - một từ hướng thị trấn Mkuze, số kia từ hướng ngọn núi Ghost Mountain.

Các nguyên liệu làm muti được bày bán ở Nam Phi. Ảnh: AFP

Thông tin này được chuyển cho cảnh sát vào tháng 10/2025. Việc điều tra dữ liệu điện thoại như vậy là phương pháp phổ biến trong các vụ án nghiêm trọng. Tờ Times cũng kiểm tra dữ liệu tư nhân cung cấp. Hai số điện thoại vẫn hoạt động trên WhatsApp, một số có ảnh đại diện hình mèo lớn - xương chúng được dùng phổ biến trong muti.

Chuyên gia văn hóa Zulu Jacob Sabelo Ntshangase - lớn lên ở vùng này - cho biết một số người tin bộ phận cơ thể từ người da trắng hoặc người bạch tạng mang lại sức mạnh, giàu có. Nạn nhân thường bị sát hại ở một nơi, rồi bộ phận được bán xa như Johannesburg hoặc qua biên giới cho doanh nhân, hoặc các băng đảng xã hội đen cần "may mắn".

Các thầy lang không trực tiếp săn lùng mà dùng mạng lưới trinh sát. Lorna đã lang thang một mình trong bụi rậm hơn hai giờ, đủ thời gian để chúng bị phát hiện và bắt cóc. Ông Ntshangase nói không khó tưởng tượng điều đã xảy ra.

Nhiều người dân Mkuze gồm nông dân và quan chức giấu tên cũng nghi ngờ đây là vụ sát hại để thực hành nghi lễ do người nhà không bị đòi tiền chuộc còn nữ du khách đi một mình, dễ bị nhắm đến. Một công nhân 36 tuổi biết khoảng chục vụ mất tích trong ba năm qua. Quan chức địa phương cũng ước tính ít nhất 10 vụ mất tích có trình báo cảnh sát từ 2022 và nói nguy hiểm lớn nhất ở đây là "muti".

Cảnh sát khu vực không bình luận chi tiết về cuộc điều tra tư nhân hay các tiến triển. Các hiệp hội thầy lang truyền thống lên án dùng bộ phận người trong muti.

Tác giả: Hoài Anh (Theo Times, Sun)

Nguồn tin: vnexpress.net