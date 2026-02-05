Du khách nhầm đám tang là nhà hàng nên bước vào gọi món, được chủ nhà mời ở lại dùng bữa luôn cùng gia đình

Sự việc đặc biệt xảy ra tại huyện Khanom, tỉnh Nakhon Si Thammarat (miền Nam Thái Lan) đang thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế sau khi đoạn video ghi lại cảnh các du khách nước ngoài nhầm đám tang thành khu ẩm thực được lan truyền rộng rãi.

Theo Channel News Asia, ngày 31/1, ông Charantorn Chareomkiad đã đăng tải video cho thấy một nhóm du khách tiến vào khu vực tổ chức tang lễ của gia đình ông. Do đám tang được dựng rạp gần chợ đêm và gia đình đang chuẩn bị bữa tối phục vụ khách viếng theo phong tục địa phương, các du khách đã nhầm nơi này là khu ăn uống.

Một nhóm khách du lịch nước ngoài ngồi xuống dự đám tang ở Nakhon Si Thammarat, nhầm lẫn buổi lễ với một khu ẩm thực.

Trong video, nhóm du khách tiến đến một bàn tiệc và hỏi liệu đây có phải khu bán đồ ăn hay không. Khi được giải thích rằng họ đang đứng trong một đám tang, các vị khách tỏ ra bối rối và xin lỗi. Tuy nhiên, thay vì yêu cầu họ rời đi, gia chủ đã lịch sự mời mọi người ngồi lại.

Gia đình tiếp tục phục vụ các món quen thuộc thường xuất hiện trong tang lễ cộng đồng ở Thái Lan như trà sữa Thái, sữa hồng và pa thong một loại bánh bột chiên phổ biến. Không khí trở nên thoải mái khi các du khách vui vẻ thưởng thức đồ ăn và trò chuyện cùng gia đình chủ lễ.

Đến ngày 2/2, một tình huống tương tự lại xảy ra khi ba anh em người Hà Lan cũng bước vào khu vực tang lễ vì nghĩ đây là khu ẩm thực đường phố. Sau khi hiểu rõ sự việc, họ được mời ở lại dùng bữa cùng gia đình.

Những vị khách nước ngoài được mời ở lại dùng bữa cùng gia đình

Những vị khách nước ngoài tỏ ra ngạc nhiên và xúc động trước sự hiếu khách của gia đình trong hoàn cảnh đặc biệt. Thông tin được chia sẻ rộng rãi, nhận hàng nghìn bình luận khen ngợi văn hóa ứng xử và tinh thần sẻ chia của người Thái.

Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng câu chuyện nhỏ này phản ánh nét đẹp trong văn hóa cộng đồng: ngay cả trong thời khắc đau buồn, gia đình vẫn sẵn sàng mở lòng với người lạ. Một số ý kiến gọi đây là “bài học về lòng tử tế” giữa đời sống hiện đại đầy vội vã.

Nguồn: CNA

Tác giả: Đoàn Thu Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn