Du khách đổ xô đi ăn cá trích nướng sau clip hot rần rần trên mạng

Người dân xã Hải Châu, Nghệ An nướng cá trích bán cho du khách - Ảnh: DOÃN HÒA

Những ngày qua, tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò đoạn qua xã Diễn Kim (cũ), nay là xã Hải Châu, Nghệ An trở nên nhộn nhịp.

Không chỉ có xe của thương lái đến thu mua, mà còn đông đảo du khách dừng chân để trải nghiệm không khí làng chài buổi sớm và thưởng thức hải sản tươi ngon.

Dọc bãi biển, nhiều bếp than "dã chiến" được bà con dựng lên luôn đỏ lửa từ sáng sớm tới chiều muộn. Những con cá trích tươi được nướng trên than hoa, ăn kèm bánh mướt, bún, rau cùng với nước mắm truyền thống tạo nên hương vị riêng, thu hút thực khách.

Tay vừa thoăn thoắt trở vỉ cá, bà Trần Thị Mừng - 45 tuổi, ngụ xã Hải Châu, Nghệ An - niềm nở mời du khách ghé vào sạp hàng của mình. Bà Mừng cho hay nghề đánh cá trích ven bờ ở đây đã có từ lâu, đặc biệt là sau dịp Tết luồng cá trích đi thành đàn lớn nhiều hơn cả.

Tuy vậy bấy lâu nay bà con vùng biển Hải Châu chỉ quen nhập cho các thương lái, hoặc nướng bán cho khách lẻ qua đường.

"Mới đây, nhờ có mấy đoạn video giới thiệu về món cá trích được đăng lên mạng xã hội, nhiều người dân gần xa biết đến, tìm về đây ăn cá trích nướng tăng vọt", bà Mừng nói.

Theo bà Mừng, cá trích được các ngư dân đánh bắt gần bờ từ sáng sớm, khi đưa vào bờ là nướng ngay, không qua bảo quản lạnh. Nhờ vậy, thịt cá giữ nguyên độ ngọt, béo và hương thơm đặc trưng của biển. Cá trích tuy nhiều vảy và xương dăm nhưng thịt trắng, dày, nhiều chất dinh dưỡng, được du khách ưa chuộng.

Giá cá trích nướng ở mức bình dân, dao động 50.000 - 60.000 đồng/kg. Một suất ăn kèm bún, rau sống, bánh tráng đủ cho 2-3 người thưởng thức.

"Tuy là món ăn dân dã nhưng cá trích được nướng than hoa rất thơm ngon, ăn cùng rau thơm nên rất dậy mùi. Cảm giác thưởng thức hải sản tươi ngon ngay bên bờ biển cũng là trải nghiệm thú vị", chị Đặng Thị Thủy - 36 tuổi, quê xã Yên Thành, Nghệ An - cho hay.

Chủ tịch UBND xã Hải Châu, ông Nguyễn Trọng Huyên cho biết mùa cá trích năm nay ghi nhận lượng khách tăng đột biến so với các năm trước, mang lại không khí sôi động cho khu vực ven biển.

"Địa phương rất phấn khởi khi hình ảnh quê hương được đông đảo du khách biết đến. Đây là cơ hội thuận lợi để quảng bá du lịch, đồng thời phát huy giá trị các sản vật đặc trưng của địa phương", ông Huyên nói.

Trong vòng vài ba tiếng đồng hồ, mỗi bè có thể thu về từ 1 đến 3 tạ cá trích - Ảnh: DOÃN HÒA

Do đánh bắt trong thời gian ngắn nên cá trích nơi đây giữ được độ tươi ngon tự nhiên, không cần ướp đá - Ảnh: DOÃN HÒA

Các thương lái ra tận bãi biển thu mua cá trích - Ảnh: DOÃN HÒA

Cá trích tươi được nướng trên than hoa - Ảnh: DOÃN HÒA

Cá trích tươi nướng thường ăn kèm bánh mướt, bún, rau sống cùng với nước mắm truyền thống đã tạo nên hương vị riêng - Ảnh: DOÃN HÒA

Đông đảo du khách gần xa kéo về xã Hải Châu, Nghệ An thưởng thức cá trích nướng - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ