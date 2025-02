Cá trích nướng ăn kèm bánh mướt, đặc sản của vùng biển Quỳnh Phương

Cá trích tươi được thương lái thu mua bán đi các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, các địa phương lân cận và một phần mang ra bán tại các chợ trong địa phương, TP Vinh và các huyện trong tỉnh Nghệ An. Các đầu mối bán lẻ bán cá trích tươi hoặc nướng than, tùy theo thị hiếu của người dân trong vùng… Cá trích được chọn nướng là những con vừa đánh bắt, còn tươi rói. Theo kinh nghiệm của ngư dân, mùa này là lúc cá trích ngọt và giàu dinh dưỡng nhất. Khi nướng trên bếp than hồng, cá tỏa hương thơm quyến rũ, da vàng giòn, thịt chắc và béo. Ảnh: ĐB