Dự án đường 500 tỉ đồng thi công “chắp vá” do vướng mặt bằng

Dự án cải tạo, mở rộng QL46 đoạn Vinh - Nam Đàn có tổng chiều dài hơn 10 km. Điểm đầu tại Km 21+642,44 (gần mố M1 cầu Mượu, thuộc địa phận xã Nam Giang, huyện Nam Đàn), điểm cuối tại Km 32+334,53 (gần mố M2 cầu Thiên Đường, thuộc địa phận thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Việc thi công tại dự án cầm chừng do không được bàn giao mặt bằng

Dự án chủ yếu mới được ban giao phần đất nông nghiệp để thi công

Việc thi công kéo dài ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân

Video tuyến đường thi công "chắp vá" ảnh hưởng lớn tới việc đi lại của người dân

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 500 tỉ đồng, bằng nguồn vốn trung hạn của Trung ương. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt trên hành lang vận tải từ Cửa khẩu Thanh Thủy (kết nối với nước bạn Lào) tới các tỉnh ven miền Trung và quốc phòng an ninh khu vực. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, du lịch trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn nói riêng cũng như tỉnh Nghệ An nói chung.

Dự án cải tạo, mở rộng QL46 đoạn Vinh - Nam Đàn được Bộ GTVT giao Ban QLDA 85 làm đại diện chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH Hòa Hiệp và triển khai trong năm 2025. Theo kế hoạch dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn sẽ hoàn thành vào 31-12-2025.

Việc thi công "chắp vá" tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Sau nhiều tháng dự án được triển khai thi công, có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận tình trạng nhà thầu phải thi công cầm chừng do chưa có mặt bằng. Liên quan đến việc thi công dự án, ngày 28-5, tỉnh Nghệ An cũng có văn bản chỉ đạo tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án cải tạo, mở rộng QL46 đoạn Vinh - Nam Đàn.

Cụ thể, để đảm bảo kịp thời giải ngân kế hoạch vốn, hoàn thành Dự án cải tạo, mở rộng QL46 đoạn Vinh - Nam Đàn theo tiến độ phê duyệt là ngày 31-12-2025, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu UBND huyện Nam Đàn khẩn trương chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Việc thi công kéo dài sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương

Trong đó, ưu tiên hoàn thành công tác đo đạc kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công thực hiện dự án trước ngày 30-6-2025. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để được xem xét tháo gỡ.

Sở Xây dựng chủ trì cùng UBND huyện Nam Đàn tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án 85, Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện và phối hợp thực hiện. Thống nhất, cam kết phương án chi tiết di dời, đảm bảo di dời đường ống nước sạch đúng tiến độ yêu cầu, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 6-6-2025.

Tỉnh Nghệ An đang yêu cầu các bên liên quan khẩn trương thực hiện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công

UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Ban Quản lý dự án 85 chủ động, phối hợp tốt hơn nữa với địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng dự án.

