VFF phản ứng mạnh mẽ trước sự cố hiển thị sai quốc kỳ tại lễ bốc thăm của AFF

Theo đó, trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, quốc kỳ Trung Quốc đã bị hiển thị thay vì quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm của đội tuyển Việt Nam. Trong văn bản gửi AFF, LĐBĐVN nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.



Liên đoàn Bóng đá Việt Nam yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, đồng thời đảm bảo có các biện pháp chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc tái diễn những sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới.

LĐBĐVN tin tưởng rằng AFF cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vụ việc này và sẽ xử lý với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn