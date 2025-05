Đốt mỡ cực nhanh với 7 loại thực phẩm quen thuộc

Mỡ thừa tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Tuy nhiên, bạn có thể kích hoạt cơ chế đốt mỡ tự nhiên bằng cách bổ sung một số thực phẩm quen thuộc hằng ngày vào chế độ ăn uống.

Dưới đây là 7 siêu thực phẩm được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng để đốt mỡ hiệu quả:

Ngoài tập luyện thì chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp giảm cân hiệu quả

Bơ

Theo một số nghiên cứu, bơ có khả năng giúp làm giảm cảm giác thèm ăn nhờ vào hàm lượng chất xơ hòa tan và axit béo cao. Bơ chứa chất béo không bão hòa đơn - loại chất béo "tốt" giúp giảm cholesterol xấu và tăng cảm giác no lâu.

Bơ còn chứa nhiều kali, giúp cân bằng mức natri trong cơ thể và giảm tình trạng giữ nước, một yếu tố phổ biến gây ra cảm giác đầy bụng.

Quả bơ giúp giảm cảm giác thèm ăn nhờ lượng chất xơ hòa tan và axit béo cao

Tuy nhiên, bơ chứa nhiều calo nên ăn nhiều sẽ tăng cân. Vì vậy, nếu muốn giảm cân, cần ăn một lượng vừa đủ và calo tổng nạp vào không vượt quá lượng calo mục tiêu.

Có thể ăn nửa quả bơ vào bữa sáng hoặc thêm vào món salad để tăng cảm giác no và hỗ trợ đốt cháy mỡ bụng hiệu quả.

Trứng

Một nghiên cứu được công bố cho thấy với hàm lượng dinh dưỡng cao và lượng calo thấp, trứng luộc là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang theo đuổi chế độ ăn kiêng giảm cân.

Một quả trứng gà luộc chỉ chứa khoảng 78 calo, giúp kiểm soát lượng calo tiêu thụ hàng ngày.

Chế độ ăn kiêng với trứng luộc có thể giúp giảm cân, đốt mỡ. Ảnh: Internet

Ngoài ra, trứng còn bổ sung nhiều chất chống ôxy hóa và vitamin cho cơ thể nên ăn trứng hỗ trợ quá trình giảm cân nhanh chóng.

Ăn một đến hai quả trứng luộc vào bữa sáng là lựa chọn lý tưởng để cung cấp protein và hỗ trợ quá trình đốt mỡ bụng.

Rau lá xanh

Rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn, cải ngồng và xà lách không chỉ là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất mà còn giúp giảm đầy hơi, cải thiện quá trình tiêu hóa. Chúng còn giúp giảm hormone căng thẳng cortisol - yếu tố liên quan đến mỡ bụng.

Hai loại rau xanh quen thuộc, giàu dinh dưỡng

Các loại rau này rất ít calo nhưng lại giàu chất xơ và nước, giúp bạn cảm thấy no mà không lo bị tăng cân. Việc bổ sung rau xanh vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và giảm mỡ bụng một cách tự nhiên.

Đơn cử như cải ngồng chỉ chứa khoảng 25 calo/100 g. Nhờ lượng chất xơ cao và ít calo, rau cải ngồng giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Cùng đó, rau xà lách chứa năng lượng thấp, chỉ 15 calo/100 g. Cũng trong 100 g rau xà lách tươi sẽ có 1,7 g chất xơ. Với 2 tính chất này, rau xà lách là sự lựa chọn rất tốt trong chế độ ăn hỗ trợ giảm mỡ.

Các loại hạt

Hạt hạnh nhân, óc chó và hạt dẻ cười giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh, giúp kiểm soát cơn đói, ổn định đường huyết và hỗ trợ giảm mỡ bụng. Chúng cung cấp năng lượng bền vững, phù hợp với người luyện tập thể thao hoặc duy trì mức năng lượng ổn định trong ngày.

Nhiều người có xu hướng đưa các loại hạt làm một phần của chế độ dinh dưỡng. Ảnh: Internet

Nghiên cứu cho thấy người ăn hạt thường xuyên có tỉ lệ mỡ cơ thể thấp hơn. Ngoài ra, hạt còn chứa nhiều vitamin E và chất chống ôxy hóa giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm viêm và hỗ trợ kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên.

Mỗi ngày có thể ăn 5-10 hạt như bữa phụ hoặc kết hợp vào món salad, sữa chua để tăng dinh dưỡng mà không lo dư calo.

Ớt chuông

Đây là loại rau củ giàu dinh dưỡng, chứa capsaicin - chất giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy calo và giảm cảm giác thèm ăn.

Theo các chuyên gia Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các loại ớt chuông có hàm lượng chất chống ôxy hóa rất cao, bao gồm một lượng lớn vitamin C và vitamin A giúp tăng cường miễn dịch. So với ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ có hàm lượng beta-carotene (tiền chất của vitamin A) cao hơn gần 11 lần và vitamin C gấp 2 lần.

Ớt chuông có nhiều vitamin A, vitamin B6, vitamin E, và chất chống ôxy hóa

Nhờ chứa ít calo, giàu chất xơ và chất chống ôxy hóa, ớt chuông là thực phẩm lý tưởng trong chế độ ăn giảm mỡ bụng.

Nên bổ sung ớt chuông vào bữa ăn hằng ngày bằng cách xào cùng rau củ, thịt nạc, hoặc ăn sống trộn salad. Có thể dùng khoảng 1/2 đến 1 quả mỗi ngày tùy khẩu phần, để vừa tăng hương vị món ăn, vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Trà xanh

Đây là một trong những loại đồ uống hỗ trợ giảm mỡ bụng tự nhiên bởi trong trà xanh chứa nhiều catechins và caffeine - hai hợp chất có khả năng thúc đẩy quá trình ôxy hóa mỡ, tăng tốc độ trao đổi chất và cải thiện hiệu quả đốt cháy mỡ, đặc biệt là mỡ bụng.

Một số nghiên cứu cho thấy sử dụng trà xanh đều đặn giúp tăng lượng calo bị đốt cháy mỗi ngày và hỗ trợ giảm cân bền vững.

Uống trà xanh có nhiều tác dụng cho sức khoẻ

Catechins trong trà xanh cũng giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt mỡ hiệu quả hơn. Nên uống trà xanh vào buổi sáng, sau khi ăn sáng từ 30 - 45 phút.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng trà xanh cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ như chứng mất ngủ và làm giảm khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác.

Chỉ nên uống 2-3 tách trà xanh mỗi ngày, tránh uống khi đói hoặc quá muộn vào buổi tối. Những người mắc bệnh loãng xương hoặc thiếu máu nên cẩn trọng với lượng trà tiêu thụ hàng ngày.

Yến mạch

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan beta-glucan, giúp giảm cholesterol và kiểm soát lượng đường trong máu. Việc sử dụng yến mạch thường xuyên giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, duy trì năng lượng ổn định và giảm cảm giác đói, từ đó hạn chế ăn vặt và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Yến mạch là thành phần chính của Overnight oats. Ảnh: Internet

Yến mạch phù hợp với người ăn kiêng, người tập luyện thể thao hoặc cần duy trì chế độ ăn lành mạnh.

Nên dùng khoảng 40-50 g yến mạch mỗi ngày. Có thể chế biến thành cháo, trộn với sữa chua, trái cây hoặc làm overnight oats (yến mạch được ngâm qua đêm kết hợp cùng sữa chua, sữa, hạt, hoa quả… ) để dùng vào bữa sáng hoặc bữa phụ, giúp no lâu và hỗ trợ giảm mỡ.

