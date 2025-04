Phương Mỹ Chi uống thuốc, nhào nặn đốt mỡ vì ám ảnh giảm cân

Phương Mỹ Chi giảm cân vì bị body shaming

Body shaming (miệt thị ngoại hình) là vấn đề mà nhiều bạn nữ ở độ tuổi mới lớn thường gặp phải. Với người của công chúng, ngoại hình cũng là câu chuyện được đem ra bàn tán nhiều nhất. Rất nhiều nữ nghệ sĩ trong suốt quá trình làm nghề đã phải đối mặt với những lời bình luận ác ý về cơ thể của mình, trong đó phải kể đến ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Phương Mỹ Chi từng ám ảnh cân nặng

Phương Mỹ Chi từng thẳng thắn chia sẻ việc bản thân từng gặp khá nhiều áp lực khi nghe nhiều lời miệt thị về ngoại hình của mình. “Có những người thích soi và làm quê tôi giữa đám đông. Những câu nói chê bai về ngoại hình vô tình gây cho tôi một áp lực rất lớn. Và có một thời gian tôi bất chấp để giảm cân cho bằng được” - Á quân “Giọng hát Việt nhí” cho hay.

Ám ảnh cân nặng, Phương Mỹ Chi có cảm giác “hít thở thôi cũng mập”, ăn không dám ăn, ăn một miếng liền leo lên cân theo dõi, thậm chí đi ngủ còn gặp ác mộng thấy số cân tăng vọt.

Phương Mỹ Chi giảm cân bằng các biện pháp ngược đãi cơ thể

Chính vì vậy, Phương Mỹ Chi đã chọn ngay biện pháp giảm cân tiêu cực khi chưa tìm hiểu kỹ.

Biện pháp đầu tiên là lén gia đình uống thuốc giảm cân cấp tốc không rõ nguồn gốc. Hậu quả kéo theo khiến Phương Mỹ Chi bị co thắt bao tử và đứng không vững. Cô còn ép bản thân phải nôn/ói, uống nước thay cơm khiến bản thân bị bệnh trào ngược dạ dày và xước cuống họng, thậm chí không thể hát vì quá đau.

Phương Mỹ Chi rụng tóc vì phương pháp giảm cân phản khoa học.

Ngoài ra, cô còn phải trải qua một phương pháp gây “ám ảnh cả đời” đó chính là "nhào nặn đốt mỡ" gây nên nhiều vết bầm toàn thân. Cô nàng ngây ngô đến mức mặc dù đau đến "chảy nước mắt" nhưng cũng chỉ cắn răng chịu đựng mà không dám lên tiếng vì sợ kết quả không hiệu nghiệm. Phải mất khoảng hơn 2 tháng sau những vết bầm mới dần biến mất, báo hại cô không dám mặc áo ngắn tay.

Nhào nặn đốt mỡ gây bầm tím khắp cơ thể.

Thời điểm đó, Phương Mỹ Chi không biết trân trọng cơ thể và luôn so sánh mình với những người khác, thầm ước bản thân có thân hình chuẩn như siêu mẫu. Thậm chí, ca sĩ 10X còn có lúc nghĩ quẩn vì cảm thấy bản thân thất bại, bế tắc trên con đường cải thiện vóc dáng.

Việc giảm cân phản khoa học, ngược đãi bản thân khiến Phương Mỹ Chi gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác như rụng tóc, stress, nổi mụn và rối loạn kinh nguyệt...

Phương Mỹ Chi của hiện tại.

Sau những sai lầm của tuổi mới lớn, hiện tại Phương Mỹ Chi cho biết cô đã biết yêu thương bản thân và có những biện pháp giảm cân khoa học như áp dụng chế độ eat clean và tập gym đều đặn. Cô nàng cũng tìm đến bác sĩ dinh dưỡng xin tư vấn kỹ lưỡng về sức khỏe và chế độ dinh dưỡng khoa học.

Với châm ngôn sống: “Be the best version of yourself!” (Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình), Phương Mỹ Chi trở nên tích cực và cứng rắn hơn.

