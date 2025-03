Đột kích quán karaoke, phát hiện 33 người dương tính với ma túy

Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa quyết định tạm giữ hình sự Trần Thiện Tâm (40 tuổi) và Trần Thị Huế Phương (54 tuổi, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó, bà Phương làm chủ cơ sở karaoke, còn đối tượng Tâm là nhân viên phục vụ.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 33 đối tượng dương tính với chất ma tuý.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 9/3, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Long An phối hợp Công an thị trấn Hậu Nghĩa tổ chức kiểm tra hành chính điểm karaoke 368 tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Thời điểm ập vào, công an phát hiện Tâm cất giấu 4 gói nylon tinh thể và 13 viên nén màu xanh nghi là ma túy.

Làm việc cơ quan công an, Trần Thiện Tâm khai nhận số hàng trên là Ketamine (ma túy đá) và MDMA (thuốc lắc) được đối tượng mua về để bán cho khách kiếm lời.

Cùng lúc, qua test nhanh các đối tượng trong quán karaoke thì phát hiện có 33 người dương tính với chất ma túy.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn