Truy nã đặc biệt nữ bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Trước đó, Nguyễn Thị Hiền Trinh bị Công an Bình Thuận khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, Trinh đã bỏ trốn sau khi bị khởi tố nên CQĐT Công an Bình Thuận đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với nữ bị can này.

Bị can Nguyễn Thị Hiền Trinh bị Cơ quan Điều Tra Công an Bình Thuận ra Quyết định truy nã đặc biệt.

Theo cơ quan công an, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Mọi thông tin cá nhân của người bắt giữ và cung cấp tin sẽ được bảo mật; pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp đối tượng truy nã.

Tác giả: Đoàn Dương

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân