Đột kích quán cà phê, lộ đường dây chứa mại dâm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 13/01/2026, Tổ công tác Công an xã Phúc Thịnh tiến hành kiểm tra một quán cà phê tại thôn Nguyên Khê. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ngay tại cơ sở.

Đối tượng Nguyễn Thị Thuỷ

Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận hoạt động mua bán dâm do Nguyễn Thị Thủy (SN 1977; trú tại xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) là chủ quán cà phê, trực tiếp điều hành và tổ chức. Qua xác minh, khoảng năm 2024, Nguyễn Thị Thủy mở quán cà phê, sau đó nảy sinh ý định móc nối, lôi kéo các gái bán dâm để phục vụ khách có nhu cầu.

Theo thỏa thuận, số tiền thu được từ việc mua bán dâm được chia đôi, Thủy hưởng một nửa, số còn lại chia cho các gái bán dâm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thủy để điều tra về hành vi chứa mại dâm theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn