Bắt hai "tú ông" điều hành chứa chấp mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ massage

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Chứa mại dâm” theo khoản 2, điều 327 BLHS đối với Nguyễn Đức Thiên (SN 1982) và Bùi Quang Huy (SN 2000, cùng trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk)

Trước đó vào đêm 2/1, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh dịch vụ massage Ayaru ở đường Ngô Văn Sở, phường Tuy Hòa. Tại đó, tổ công tác đã bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong một phòng massage.

Hai "tú ông" Nguyễn Đức Thiên và Bùi Quang Huy. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, với tư cách là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động Cơ sở kinh doanh dịch vụ massage Ayaru, Nguyễn Đức Thiên đã tổ chức, điều hành nhân viên nữ bán dâm cho những người khách đến massage có nhu cầu. Cùng tham gia với Thiên còn có Bùi Quang Huy đảm nhiệm việc thu tiền, quản lý thu chi.

Theo khai nhận của 7 nữ nhân viên, khi khách có nhu cầu thì các đối tượng này bán dâm với giá mỗi lần từ 700.000 đồng đến 2.400.000 đồng. Số tiền thu được từ hoạt động bán dâm, các nữ nhân viên phải trích nộp cho cơ sở 10%.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn