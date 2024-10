Đồng đội Công Phượng, Quang Hải giành ngôi á quân U23 châu Á giải nghệ

Đặng Ngọc Tuấn là một trong 3 thủ môn của U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018

Trong bối cảnh sự nghiệp chơi bóng không còn suôn sẻ sau chấn thương đứt dây chằng đầu gối, thủ thành Đặng Ngọc Tuấn đã quyết định trở về An Giang để đứng lớp tại một trung tâm bóng đá ở quê nhà. Đặng Ngọc Tuấn sinh năm 1995 tại An Giang từng là 1 trong 3 thủ môn đội U23 Việt Nam tham dự VCK U23 Châu Á 2018 cùng với Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hoàng. Tuy nhiên, so với 2 người đồng đội cùng trang lứa, sự nghiệp của Ngọc Tuấn không như mong đợi.

Tại SHB Đà Nẵng, Đặng Ngọc Tuấn không cạnh tranh được vị trí với Lê Văn Hưng, Nguyễn Thanh Bình hay Phan Văn Biểu và đành chấp nhận vị trí thủ môn dự bị của đội. Sau thời gian dự bị ở CLB Đà Nẵng, thủ thành sinh năm 1995 đã chủ động xin về khoác áo CLB An Giang theo dạng cho mượn. Đến mùa 2020, Ngọc Tuấn trở lại Đà Nẵng thi đấu với mục tiêu cạnh tranh vị trí chính thức. Nhưng trong một buổi tập cùng đội bóng sông Hàn, anh đã bị đứt dây chằng đầu gối. Cũng từ thời điểm đó, thủ môn quê An Giang không thể lấy lại được phong độ như kỳ vọng.

Thủ thành gốc An Giang quyết định giải nghệ ở tuổi 29 để theo công tác huấn luyện

Sau khi trải qua nhiều đội bóng như SHB Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ và TP.HCM nhưng không có được ví trí chính thức, Ngọc Tuấn quyết định giã từ sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 29 để rẽ sang công tác huấn luyện. Được biết, trước mắt anh sẽ làm việc tại trung tâm bóng đá của một cựu cầu thủ ở cơ sở An Giang trong thời gian chờ theo học khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp của VFF.

