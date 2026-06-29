Quân đội Việt Nam cứu hộ động đất Venezuela

Bộ Quốc phòng chiều 28/6 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đoàn cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam có 82 người gồm Bộ phận Chỉ huy; 31 cán bộ chiến sĩ đội công binh cứu sập của Binh chủng Công binh; 30 y bác sĩ thuộc các Bệnh viện Quân y; 10 sĩ quan biên phòng và 8 chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng.

Ngoài ra, đoàn mang theo 65 tấn lương khô, thực phẩm, 1.500 bộ nhà bạt, 15 máy phát điện hỗ trợ người dân Venezuela. Sáng nay, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã chuẩn bị toàn bộ lương khô, thịt hộp, 3.000 lít nước sạch và trang thiết bị, vận chuyển tới sân bay Nội Bài để sẵn sàng lên đường. Đoàn Quân đội Việt Nam sẽ khởi hành đêm 29/6 và làm nhiệm vụ trong 20 ngày tại thủ đô Caracas - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất kép.

Thành viên đoàn cứu hộ đến từ nhiều lực lượng thuộc quân y, biên phòng, công binh. Ảnh: Giang Huy

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Cục phó Cứu hộ cứu nạn, trực tiếp chỉ huy lực lượng. Lần thứ ba dẫn quân đi làm nhiệm vụ quốc tế, ông cho biết nhiều quân nhân trong đoàn từng đồng hành qua hai lần cứu hộ động đất Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Trưởng đoàn dẫn kinh nghiệm hai lần trước, cho biết bộ đội Việt Nam sẽ tổ chức đưa chó nghiệp vụ vào trước để đánh hơi tìm kiếm các vị trí nạn nhân, thi thể trong các công trình đổ sập rồi bàn giao cho công binh và lực lượng sở tại. Công binh sẽ dùng trang thiết bị dò tìm bằng âm thanh, hệ thống radar xuyên tường để xác định vị trí chính xác để đưa nạn nhân ra ngoài. Lực lượng quân y gồm các bác sĩ nội - ngoại khoa khám, điều trị và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực động đất.

"Toàn đoàn xác định cứu hộ người dân Venezuela với tinh thần như giúp đỡ người dân nước mình", ông nói, thêm rằng đây là nhiệm vụ nhưng cũng là tình cảm của đất nước, con người Việt Nam với nhân dân nước bạn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trực tiếp giao nhiệm vụ cho đoàn cứu hộ, chiều 28/6. Ảnh: Giang Huy

Trực tiếp giao nhiệm vụ, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, nhắc lịch dự kiến đoàn sẽ lên đường đêm mai bởi còn một số vấn đề liên quan đến đường bay và quá cảnh tại nước thứ ba. Ông giao Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật làm việc thêm với hãng bay để đoàn khởi hành càng sớm càng tốt, tranh thủ từng giờ từng phút khi con người lẫn trang thiết bị đều đã chuẩn bị xong.

Thứ trưởng cho biết trận động đất hôm 24/6 mạnh nhất trong vòng 126 năm qua tại Venezuela, dự báo vẫn còn hơn 50.000 người mất tích. Trước tình hình đó, Bộ Quốc phòng đã báo cáo, xin ý kiến cấp thẩm quyền và được đồng ý đưa lực lượng đi. Việc Việt Nam cử người phương tiện tham gia cùng các tổ chức quốc tế khắc phục hậu quả động đất thể hiện quan điểm đối ngoại, uy tín của Việt Nam trong ứng phó thảm họa toàn cầu cũng như mối quan hệ hữu nghị với Venezuela.

Lực lượng biên phòng gồm 10 cán bộ, huấn luyện viên và 8 chó nghiệp vụ. Ảnh: Giang Huy

Dù thời gian chuẩn bị không dài, Quân đội đã có đầy đủ phương án cứu hộ lẫn con người, vật chất và phương tiện. Nhiều thành viên tham gia lần này từng làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, đặc biệt là trưởng đoàn Phạm Văn Tỵ. "Bộ Quốc phòng tin tưởng vào kinh nghiệm, bản lĩnh của những người được chọn", Thứ trưởng nói, nhấn mạnh nhiệm vụ vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề khi vừa cứu hộ hiệu quả nhất nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho chính lực lượng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương dặn dò địa bàn cứu hộ xa xôi, Bộ Quốc phòng giao cho thiếu tướng Phạm Văn Tỵ với tinh thần "tướng quân tại ngoại", cùng lực lượng trong một số tình huống cụ thể hội ý, thảo luận và đưa ra phương án tối ưu để xử lý tình huống cấp bách tại hiện trường. Bởi có những khoảnh khắc chỉ cần quyết định sớm vài phút là cứu được người dân, nhưng chậm vài phút cũng có thể ảnh hưởng đến họ. Ông cũng yêu cầu 82 quân nhân chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại, đoàn kết với các lực lượng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Số lượng chó nghiệp vụ đi cứu hộ tại Venezuela nhiều hơn so với hai lần trước, nhiều quân khuyển đã có kinh nghiệm làm nhiệm vụ tại Myanmar cũng như trong nước. Ảnh: Giang Huy

Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Hưởng cùng Vat - chú chó cứu hộ từng đi làm nhiệm vụ tại Myanmar năm 2023. Ảnh: Giang Huy

Bộ đội quân y đến từ nhiều đơn vị, sẽ trực tiếp thu dung, điều trị và cấp phát thuốc cho người dân nơi thảm hoạ. Ảnh: Giang Huy

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Trưởng đoàn cứu hộ - người ba lần dẫn quân đi làm nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: Giang Huy

Venezuela nằm ở Nam Mỹ, cách Việt Nam hơn 17.000 km. Trận động đất kép 7,2 và 7,5 độ richter vào 18h04 ngày 24/6 tại nước này khiến 1.430 người thiệt mạng, hơn 3.000 người bị thương, hơn 50.000 người mất tích. Con số có thể tiếp tục gia tăng khi nhiều tòa nhà bị sập, trong đó có sân bay quốc tế Simon Bolivar.

Đây là lần thứ ba Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cứu hộ quốc tế sau thảm họa động đất. Tháng 2/2023, Quân đội Việt Nam cử 76 quân nhân lần đầu cứu hộ quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất 7,8 độ khiến hơn 43.500 người chết.

Hai năm sau, tháng 3/2025, đoàn 80 quân nhân Việt Nam tiếp tục lên đường cứu hộ Myanmar sau động đất mạnh 7,7 độ khiến hơn 3.000 người tử vong.

Tác giả: Hoàng Phương - Giang Huy

Nguồn tin: vnexpress.net