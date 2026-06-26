Cuộc giải cứu nạn nhân động đất tại Venezuela gặp nhiều thách thức

Người dân, cơ quan chức năng và các nhóm cứu trợ tìm kiếm người bị mắc kẹt trong đống đổ nát - Ảnh: REUTERS

Các nhân viên cứu trợ nhân đạo tại Venezuela - những người đã trực tiếp trải qua trận động đất kép kinh hoàng - đã kể lại quá trình 24 giờ đầu tiên trong công cuộc giải cứu những người bị mắc kẹt.

Theo đó, nhiều thành viên của Ủy ban Cứu hộ Quốc tế đã phải bỏ chạy khỏi nhà sau khi hai trận động đất xảy ra liên tiếp. Phó chủ tịch Ủy ban Cứu hộ Quốc tế Ciarán Donnelly mô tả khung cảnh tại hiện trường “vô cùng thảm khốc”.

Đến khi trời sáng (sáng 25-6 theo giờ địa phương), các nhân viên phải ngay lập tức quay lại công việc và tập trung hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nhanh nhất có thể.

Theo Đài CNN, công việc của các nhân viên cứu hộ bao gồm cung cấp thực phẩm, nơi trú ẩn và nước uống, đồng thời đánh giá hệ thống vệ sinh và cố gắng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

“Năng lực nhân đạo đã bị suy giảm do các đợt cắt giảm toàn cầu trong lĩnh vực này. Điều này tạo ra thách thức vô cùng lớn đối với tất cả chúng tôi khi chạy đua để ứng phó và mở rộng quy mô”, ông Donnelly cho hay.

Ủy ban Cứu hộ Quốc tế nhấn mạnh quá trình cứu hộ càng thêm gian nan trước tình trạng cơ sở hạ tầng công cộng yếu kém, cùng những thách thức tài chính và kinh tế mà Venezuela đang phải đối mặt.

Một tòa nhà bị hư hại nặng sau động đất - Ảnh: REUTERS

Trong 24 giờ sau động đất, nhiều người dân Venezuela đã tuyệt vọng đi tìm người thân của họ trước khi thời điểm vàng để giải cứu những người bị mắc kẹt trôi qua.

"Tôi đã trải qua nó như thế nào? Thật kinh hoàng. Tôi nghĩ mình sắp chết. Tôi phải cầu nguyện với Thượng đế vì đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến", một người dân địa phương chia sẻ với truyền thông.

Theo Tổ chức Bác sĩ không biên giới, nhiều người dân đã tập trung tại các trại sơ tán công cộng với số vật dụng ít ỏi mà họ kịp mang theo.

Những người khác ngủ ngoài trời vì lo sợ các tòa nhà chung cư của họ có thể sập bất cứ lúc nào.

Hội Chữ thập đỏ Venezuela nhận định nhu cầu cấp bách nhất hiện nay là tìm nơi trú ẩn khẩn cấp cho các gia đình có nhà bị hư hỏng hoặc phá hủy, cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, nước sạch, nhu yếu phẩm cho những người bị ảnh hưởng.

Hiện tại, nhiều khu vực vẫn chưa có điện, khiến công tác cứu hộ và lan truyền khuyến nghị của cơ quan chức năng càng thêm khó khăn.

Tính đến sáng 26-6 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng do động đất kép ở Venezuela đã tăng lên ít nhất 188 người, với hơn 1.520 người khác bị thương và gần 3.000 gia đình bị ảnh hưởng.

Một người bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất - Ảnh: AFP

Dù đã tăng cường mọi nguồn lực nhưng công tác cứu hộ vẫn gặp nhiều thách thức - Ảnh: AFP

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn