Động đất Philippines: 69 người thiệt mạng, tiếp tục công tác cứu hộ

Trận động đất ở Philippines đã khiến khoảng 27.000 gia đình ở tỉnh Cebu phải di dời. Các bệnh viện ở thành phố Bogo đã quá tải vì số thương vong tăng cao. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. chỉ đạo các cơ quan chính phủ tiếp tục tăng cường công tác cứu hộ, viện trợ tới Cebu.

Các nhân viên hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa (HADR) thuộc Lữ đoàn Công binh 53 Quân đội Philippines được tăng cường đến Cebu (Không quân Philippines)

Thống đốc Tỉnh Cebu Pamela Baricuatro đã tiến hành kiểm tra thực địa trên không và mô tả thiệt hại đường sá, cầu cống và các cơ sở hạ tầng khác là "thảm khốc". Nguồn cung cấp điện bị gián đoạn trong nhiều khu vực do 27 nhà máy điện phải ngừng hoạt động. Hệ thống viễn thông bị cắt đứt ở một số thành phố, khiến công tác phối hợp cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển (DSWD) cam kết cung cấp đầy đủ thực phẩm và nước uống cho người dân. Đến 18 giờ hôm qua ngoài lương thực, các phương tiện và thiết bị ứng phó thảm họa, bao gồm các Trung tâm chỉ huy lưu động (MMC), bếp ăn di động, hệ thống xử lý nước di động đã có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Không quân Philippines (PAF) đã triển khai các Đơn vị ứng phó thảm họa cùng một số phương tiện trên, bao gồm máy bay chở hàng C-130 để vận chuyển nhu yếu phẩm và lực lượng cứu hộ; trực thăng Black Hawk thực hiện các nhiệm vụ đánh giá thiệt hại, đồng thời vận chuyển các đội cứu hộ, hàng cứu trợ và trang thiết bị y tế đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines đã triển khai 1.356 cảnh sát tới hiện trường các khu vực bị ảnh hưởng để giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn. Trong khi Bộ Y tế cũng đã cử y bác sĩ từ Manila và các tỉnh lân cận để chăm sóc những người bị thương cần hỗ trợ y tế. Nhiều loại thuốc và hàng hóa khẩn cấp đang được vận chuyển bằng máy bay C-130 đến Cebu.

Chính quyền địa phương tỉnh Cebu cũng đưa ra cảnh báo, dư chấn từ trận động đất có thể kéo dài trong nhiều ngày và nhiều tuần nên người dân ở khu vực bị ảnh hưởng phải thận trọng khi trở về nhà.

Tác giả: Tuấn Dũng

Nguồn tin: vov.vn