Tỉnh Cebu (Philippines) ban bố tình trạng thảm họa thiên tai sau trận động đất

Phó Thống đốc Cebu Glenn Soco thông báo việc ban bố tình trạng thiên tai là cần thiết để chính quyền tỉnh có khả năng ứng phó nhanh chóng và hiệu quả. Việc ban bố cho phép huy động nguồn lực, hỗ trợ ngay lập tức cho các gia đình bị ảnh hưởng và thực hiện các biện pháp phục hồi tái thiết. Ông Soco kêu gọi người dân Cebu tiếp tục hợp tác và cảnh giác trong khi công tác ứng phó thảm họa vẫn đang tiếp tục. Một số thành phố khác ở Cebu cũng đã ban bố tình trạng thảm họa, bao gồm San Remigio và thành phố Bogo.

Một tòa nhà bị hư hại trong trận động đất. Ảnh: Facebook Tỉnh Cebu

Trận động đất xảy ra tại tỉnh Cebu vào đêm 30/9 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và khiến hàng chục người thương vong. Theo báo cáo của Hội đồng Quản lý và Giảm rủi ro thiên tai quốc gia, tính đến sáng 1/10, đã có 26 người thiệt mạng và 147 người bị thương. Nhiều trường hợp tử vong được ghi nhận tại các thị trấn ở khu vực phía bắc Cebu. Đường dây liên lạc bị gián đoạn tại 3 khu vực thuộc Vùng 7, trong khi 8 khu vực khác rơi vào tình trạng mất điện. Tổng cộng, 46 thành phố và đô thị đã cho tạm dừng các lớp học để tập trung cho công tác khắc phục hậu quả.

Trận động đất cũng gây ra một vụ lở đất tại Tabuelan, Cebu, dọc theo một tuyến đường quốc lộ. Chính quyền tỉnh Cebu đã đăng tải lời kêu gọi trên trang Facebook chính thức, đề nghị sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên y tế nhằm tham gia công tác khắc phục hậu quả. Hiện các hoạt động cứu hộ và cứu trợ đang được triển khai khẩn trương.

Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương (DILG) đã kêu gọi các địa phương kích hoạt trung tâm hoạt động khẩn cấp và nhóm quản lý sự cố, chỉ đạo đánh giá thiệt hại và kích hoạt các kế hoạch dự phòng. Các đội ứng phó thảm họa đã được triển khai trên khắp tỉnh, với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Philippines trong các hoạt động y tế và cứu trợ. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã chỉ đạo Sở Công chính và Đường cao tốc cùng Sở Phúc lợi xã hội và Phát triển hỗ trợ Cebu ứng phó và chuẩn bị các chương trình phục hồi sau thảm họa.

Tác giả: Phạm Hà

Nguồn tin: vov.vn