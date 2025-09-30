Bão Bualoi gây chết người, thiệt hại nghiêm trọng ở Thái Lan, Myanmar và Philippines

Bão Bualoi đã gây ngập lụt tại 17 tỉnh của Thái Lan - Ảnh: THE NATION

Theo báo The Nation (Thái Lan) và TTXVN, tính đến sáng 29-9, 17 tỉnh của Thái Lan đã xảy ra lũ lụt, ảnh hưởng đến 269.351 người thuộc 82.222 hộ gia đình. 7 trường hợp thiệt mạng đã được xác nhận.

Cập nhật tính đến 10h sáng của Cục Khí tượng Thái Lan, bão Bualoi đã đi qua tỉnh Bolikhamsai của Lào, di chuyển vào miền bắc Myanmar trước khi suy yếu dần.

Tuy nhiên dự báo sẽ có mưa to đến rất to trong các ngày 29 và 30-9, đặc biệt ở các khu vực chân đồi gần đường thủy, vùng trũng thấp và các khu vực đã bị ngập lụt, bao trùm các khu vực phía bắc, đông bắc, trung và nam Thái Lan.

Thông qua Trung tâm Cảnh báo thảm họa quốc gia, DDPM đã gửi cảnh báo đến các khu vực có nguy cơ, khuyến cáo người dân cảnh giác, chuẩn bị sơ tán và di chuyển người, gia súc cùng tài sản đến nơi an toàn.

DDPM đã huy động các trung tâm khu vực với các đội cứu trợ thiên tai, máy móc và vật tư thiết yếu bao gồm bộ dụng cụ gia đình, thực phẩm, nước uống, thuốc men, thuyền đáy bằng, bếp ăn di động, xe sản xuất nước, máy bơm nước công suất lớn và thiết bị đẩy nước để giảm bớt khủng hoảng.

Họ nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ ngay lập tức.

Trong khi đó, Trung tâm Vận hành nước thông minh thuộc Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan báo cáo ảnh hưởng kết hợp của bão Bualoi và rãnh gió mùa mạnh lên - trải dài trên khắp khu vực hạ lưu miền bắc, thượng lưu miền trung và vùng đông bắc của Thái Lan - cùng với gió mùa tây nam mạnh lên trên Biển Andaman và vịnh Thái Lan đang gây ra mưa to đến rất to ở nhiều khu vực.

Những khu vực được dự báo có lượng mưa lớn nhất là vùng bắc bộ, đông bắc, đông và bờ biển tây nam Thái Lan.

Chính quyền kêu gọi người dân cảnh giác và theo dõi sát các thông tin cập nhật chính thức.

Đến nay bão Bualoi đã khiến ít nhất 7 người chết ở Thái Lan - Ảnh: THE NATION

Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan cho biết đang phối hợp các cơ quan liên quan bảo vệ các cộng đồng hạ lưu đến khi mực nước trở lại bình thường.

Trong khi đó tại Myanmar, giới chức địa phương cho biết lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn đã khiến 6 người thiệt mạng ở khu vực Magway, miền trung nước này.

Theo Sở Cứu hỏa thị trấn Natmauk, lũ xảy ra tại làng Meizalipin sau khi mực nước suối dâng cao trong 2 ngày cuối tuần khiến 2 ngôi nhà bị cuốn trôi.

Một gia đình 6 người đã thiệt mạng, trong khi ngôi nhà còn lại bị phá hủy nhưng không ghi nhận thương vong.

Đến sáng 29-9, mực nước đã rút dần. Chính quyền địa phương cho biết đây là lần đầu tiên khu vực Natmauk chứng kiến trận lũ nghiêm trọng như vậy.

Philippines thiệt hại hàng chục triệu USD do các cơn bão liên tiếp Hôm 28-9, Bộ Nông nghiệp Philippines cập nhật bão Mitag và siêu bão Ragasa đổ bộ trong tháng này đã gây thiệt hại tới 1,38 tỉ peso (khoảng 24 triệu USD) cho ngành nông nghiệp của quốc gia Đông Nam Á này. Trong thông báo, bộ trên nêu rõ con số thiệt hại trên cho thấy tác động kết hợp của hai cơn bão và gió mùa tây nam tại 9 khu vực trên cả nước. Gần 55.560 nông dân và lao động nông nghiệp bị ảnh hưởng, với hơn 47.700ha đất canh tác bị hư hại. Ước tính ban đầu, sản lượng nông nghiệp mất mát do bão gần 110.000 tấn, gồm lúa, ngô, các loại cây trồng có giá trị cao cùng với gia cầm và gia súc. Con số chưa tính đến thiệt hại với nông nghiệp do cơn bão Bualoi vừa quét qua nhiều vùng nông nghiệp trọng điểm ở miền Trung Philippines trong những ngày gần đây.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn